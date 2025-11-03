Kategórie
Viktor Kniš
dnes 3. novembra 2025 o 7:10
Čas čítania 0:26

Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku

Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Zoznam Slovenský pozemkový fond aktualizuje každý polrok.

Slovenský pozemkový fond zverejnil na konci júna nový zoznam, v ktorom si Slováci môžu skontrolovať, či niečo nezdedili. Údaje v tomto zozname pochádzajú z katastra nehnuteľností.

Môžeš sa tak dozvedieť, či náhodou nie si majiteľom pozemku, ktorý si mohol zdediť po predkoch, aj keď si o nich možno ani nevedel. Súbory môžeš nájsť na tomto linku.

„Potenciálni majitelia alebo dediči pôdy si tak môžu vyhľadať vlastníctvo po svojich predkoch. Slovenský pozemkový fond tak koná kvôli zvýšeniu transparentnosti a v skutočnom záujme o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy,“ vysvetľuje fond na webovej stránke.

Pozemkový fond sľubuje, že bude zoznam aktualizovať každý polrok.  

pozemok Peniaze. fond peniaze
