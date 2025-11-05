Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 5. novembra 2025 o 11:10
Čas čítania 0:40

Slováci sa musia v novembri pripraviť na prudké ochladenie. V druhej polovici mesiaca môže napadnúť sneh

Slováci sa musia v novembri pripraviť na prudké ochladenie. V druhej polovici mesiaca môže napadnúť sneh
Zdroj: TASR

Od polovice novembra sa môže ochladiť.

Slovensko má za sebou sériu teplých a slnečných dní, ktoré sú na začiatok novembra nezvyčajne stabilné. Počasie momentálne ovplyvňuje tlaková výš nad strednou Európou, ktorá blokuje príchod frontálnych systémov z Atlantiku. Denné teploty sa pohybujú od 8 do 15 °C a zrážky sa zatiaľ neočakávajú, informuje iMeteo.

Podľa aktuálnych predpovedí sa situácia zmení približne po 10. novembri. Strednodobé modely naznačujú, že do našej oblasti začne prúdiť chladný vzduch z Ruska, ktorý prinesie citeľné ochladenie. Prvé výraznejšie zmeny by sa mohli prejaviť okolo 12. novembra, keď hrozí aj sneženie vo vyšších polohách.

V nížinách sa sneh zatiaľ neočakáva, no ranné teploty klesnú pod nulu a vietor zintenzívni pocit chladu. Meteorológovia preto hovoria o možnom prvom vpáde zimy, ktorý by mohol ukončiť teplé jesenné obdobie.

Ochladenie v polovici novembra je podľa odborníkov bežné, no tento rok ho môže ovplyvniť aj rozsiahla snehová pokrývka na Sibíri. Tá podporuje prúdenie studeného vzduchu do Európy, čo zvyšuje šancu, že jeseň sa už čoskoro preklopí do zimného režimu.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/Dano Veselský
