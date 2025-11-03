Pripravili sme pre teba prehľadné Q&A, ktoré vysvetľuje, čo sa mení pre študentov, uchádzačov o štúdium aj pedagógov.
Slovenské vysoké školy čaká najväčšia zmena za posledné dve dekády. Parlament schválil nový zákon o vysokých školách, ktorý má zjednodušiť štúdium, znížiť byrokraciu a otvoriť dvere modernejšiemu, flexibilnému vzdelávaniu.
Nový vysokoškolský zákon chce priniesť modernejší, otvorenejší a praktickejší systém vzdelávania, ktorý lepšie reaguje na potreby dnešných študentov aj trhu práce. Ak všetky zmeny prejdú hladko, slovenské vysoké školy by sa mohli už v najbližších rokoch priblížiť štandardom západných univerzít.
Ako bude fungovať flexibilné štúdium pre bežného študentaNový zákon zavádza flexibilné štúdium – teda možnosť kombinovať prezenčnú, online a praktickú formu výučby. Vysoké školy budú môcť študentom uznávať kredity aj z odbornej praxe či zahraničných pobytov.
Novinkou sú aj spoločné študijné programy, ktoré môžu univerzity realizovať spolu s inými slovenskými alebo zahraničnými školami. Študent tak môže časť štúdia absolvovať doma a časť v zahraničí – stále v rámci jedného oficiálneho programu.
Zákon tiež zavádza profesijne orientované bakalárske štúdium, ktoré pripraví študentov priamo na výkon konkrétneho povolania. Zamestnávatelia sa zapoja do výučby, budú poskytovať stáže a odbornú prax. Absolventi tak budú môcť rovno nastúpiť do práce bez nutnosti pokračovať na magisterskom stupni.
Čo sú krátke študijné programy (tzv. short-cycles) a komu sú určené
Ide o 1- až 2-ročné vysokoškolské štúdium, ktoré sa zameriava najmä na praktické zručnosti a rýchle uplatnenie v povolaní.
Na štúdium sa môžu prihlásiť uchádzači s úplným stredným vzdelaním, teda po maturite. Absolvent získa po úspešnom ukončení profesijný diplom s titulom „DiS.“ (diplomovaný špecialista), ktorý bude niekde na úrovni medzi maturitou a bakalárskym titulom.
Každý short-cycle program musí obsahovať minimálne tretinu praxe. Znamená to, že aspoň 33 % kreditov študent získa počas stáže alebo praktického vyučovania.
Na tvorbe programov sa budú priamo podieľať zamestnávatelia a odborníci z praxe, ktorí pomôžu nastavovať predmety a môžu sa podieľať aj na výučbe.
Stáž namiesto záverečnej práce
Po novom si študent bude môcť vybrať, či chce školu ukončiť záverečnou prácou alebo odbornou stážou – obe budú mať rovnakú váhu.
Ak si študent zvolí stáž, univerzita mu pridelí supervízora, ktorý bude dohliadať na priebeh a hodnotenie. Výsledkom bude portfólio alebo iný výstup, ktorý študent obháji počas štátnej skúšky rovnako, ako keby obhajoval záverečnú prácu.
Záverečná práca sa po novom prispôsobí tomu, čo študuješ. Každý odbor bude mať vlastnú formu – pri technických smeroch môže ísť o technologické návrhy či modely, v právnických a spoločenských odboroch o analýzu reálneho prípadu a v umeleckých o praktický projekt alebo dielo.
Čo je to „buddy systém“ a prečo ho bude mať každá vysoká škola
Školám pribudla nová povinnosť poskytovať bezplatné poradenstvo pre študentov – psychologické, kariérne aj študijné. Cieľom je pomôcť so stresom, učením aj hľadaním práce, a zároveň zlepšiť duševné zdravie.
Súčasťou toho je aj tzv. buddy systém – starší študenti (zvyčajne druháci či tretiaci) pomáhajú prvákom a mladším zorientovať sa na škole, pochopiť predmety či zapojiť sa do študentského života. Za túto pomoc môžu „buddies“ dokonca získať kredity alebo iné benefity, ktoré škola ponúka.
Čo sa mení pre doktorandov
Doktorandské štúdium čakajú viaceré zmeny. Po novom budú musieť absolvovať časť štúdia v tzv. doktorandskej škole, ktorá má zvýšiť kvalitu prípravy – nielen vo výskume, ale aj v manažérskych schopnostiach či didaktike.
Denní doktorandi sa viac zapoja do výučby – namiesto pár hodín ročne môžu učiť až šesť hodín týždenne, aby získali reálne pedagogické skúsenosti.
Novinkou je aj možnosť „cotutelle de thèse“ – dohoda o spoločnom vedení a obhajobe dizertačnej práce so zahraničnou školou.
Aké výhody môžu očakávať vysokoškolskí učitelia
Učitelia, ktorí na univerzite odpracovali aspoň deväť rokov, získajú po novom zmluvu až do sedemdesiatky – škola im ju musí garantovať. Zákon zároveň prináša novú možnosť tzv. sabbaticalu, teda tvorivého voľna až na šesť mesiacov raz za sedem rokov. Počas tohto obdobia môžu učitelia naplno pracovať na výskume, publikáciách či dlhodobých projektoch, na ktoré počas semestra nezostáva čas. Pozor: Počas tvorivého voľna patrí vysokoškolskému učiteľovi funkčný plat znížený až o 40%.
Ako nový zákon rieši umelú inteligenciu na vysokých školách
Umelá inteligencia (AI) je už bežnou súčasťou študentského aj akademického života. Po novom budú vysoké školy povinné pristupovať k jej používaniu zodpovedne, eticky a transparentne. Každá univerzita si pritom môže sama určiť, ako presne bude využívanie AI upravené vo vnútorných predpisoch. Novinkou je aj povinnosť študentov pravdivo uviesť, ak pri písaní záverečných prác použili nástroje umelej inteligencie. Cieľom je zvýšiť dôveryhodnosť akademických výstupov a zabrániť podvodom.
Budú slovenskí študenti dostávať tituly uznávané aj v zahraničí
Doteraz mohli slovenské univerzity udeľovať len tie, ktoré boli presne stanovené zákonom – čo komplikovalo spoluprácu so zahraničnými partnermi. Po novom však vysoké školy, ktoré realizujú spoločné študijné programy so zahraničnými inštitúciami, budú môcť udeľovať aj iné akademické tituly, napríklad medzinárodne uznávané MSc či MA, ak ich udeľuje aspoň jedna zo spolupracujúcich univerzít.
Ako sa po novom bude rátať dĺžka štúdia
Zákon ruší klasické „štandardné“ roky štúdia a nahrádza ich kreditovým systémom. Dĺžka štúdia sa bude počítať podľa počtu získaných kreditov, nie podľa pevne daného počtu semestrov.
Študent si tak bude môcť tempo štúdia prispôsobiť – rýchlejšie, ak zvláda viac predmetov, alebo pomalšie, ak potrebuje viac času.
Napriek tomu zákon zachová minimálnu a maximálnu dĺžku štúdia, aby sa predišlo zneužívaniu systému a bolo možné určovať školné pri prekročení štandardu.
Čo s bezpečnosťou na školách
Nový zákon po novom jasne hovorí, že na akademickej pôde sa nesmú nosiť zbrane. Platí to pre všetkých, výnimku majú len tí, ktorí ich používajú na výučbu, výcvik alebo vedecké účely.
Vstup policajtov, vojakov alebo iných ozbrojených zložiek na univerzitu bude možný len so súhlasom rektora, okrem situácií, keď ide o ohrozenie života, zdravia alebo majetku.
Školy zároveň dostávajú právo kontrolovať a obmedziť vstup na svoju pôdu, ak je to potrebné pre bezpečnosť študentov a zamestnancov. Zákon tiež zakazuje, aby na akademickej pôde politické strany robili kampaň alebo zakladali organizácie.