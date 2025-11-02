Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)

V rozhovore Marek Vagovič hovorí o pripravovanej knihe, ktorá mapuje kariéru generálneho prokurátora Maroša Žilinku, jeho rozhodnutia aj vzťahy v prostredí prokuratúry.
Dlhoročný investigatívny novinár a spisovateľ Marek Vagovič sa vo svojej novej knihe, ktorá vyjde v novembri, venuje generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Opisuje jeho cestu k jednej z najmocnejších funkcií v štáte, jeho vzťahy s politikmi, kontroverzné rozhodnutia aj zákulisie fungovania prokuratúry pod jeho vedením.
V rozhovore pre Refresher sa dozvieš aj to, či je podľa Vagoviča Maroš Žilinka vydierateľný, ako si budoval moc, prečo sa uzavrel pred médiami, či sa po skončení funkcie môže obávať vyšetrovania vlastných rozhodnutí a komu je dnes v skutočnosti najbližší.
V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavý obsah. Ak sa ti naša tvorba páči, staň sa aj ty členom klubu Refresher+. Získaš tak neobmedzený prístup k prémiovému obsahu a mnohým ďalším benefitom.
Prečo ste si vybrali práve Maroša Žilinku? Nerozmýšľali ste skôr písať o niekom, ako je Peter Pellegrini alebo Robert Kaliňák?
Dlhodobo sa venujem témam polície, prokuratúry, súdov, boja s korupciou a spravodlivosti. A navyše som s Marošom Žilinkom ešte predtým, než sa stal generálnym prokurátorom, asi 15 rokov pomerne intenzívne komunikoval ako novinár.
Keď sa stal generálnym prokurátorom a začal rozdávať 363-ky, spozornel som. Prvé kontroverzné rozhodnutie však padlo už v prípade únosu Vietnamca na jar 2021. Vtedy som si uvedomil, že toto je iný Maroš Žilinka, než akého som poznal predtým. A práve vtedy som začal premýšľať, že o ňom napíšem knihu.
Definitívne som sa ju rozhodol napísať na jar 2025, keď mu parlament schválil prvýkrát rentu. Vtedy to vyzeralo, že po štyroch rokoch skončí. Hovoril som si, že to je ideálny moment zhrnúť celé jeho obdobie. Napokon neodišiel a neviem, či vôbec odíde, ale v tom čase to tak vyzeralo. Aj kvôli respondentom som nechcel tento projekt odkladať. Boli priami a odvážni, hoci sa situácia medzičasom zmenila.
Myslíte si, že prokurátori, ktorí pod ním stále pracujú, môžu po vydaní knihy očakávať nepríjemnosti?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa Maroš Žilinka zmenil po tom, čo sa stal generálnym prokurátorom.
- Ako sa mu podarilo získať podporu Smeru a hnutia Sme rodina.
- Kto mohol mať na Žilinku páky a či mohol byť vydierateľný.
- Ktoré rozhodnutia podľa prokurátorov porušovali interné predpisy.
- Prečo dnes môže Žilinkovi hroziť vyšetrovanie či trestné stíhanie.
- Prečo ho Smer označuje ako „nášho človeka“.