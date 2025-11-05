Ceny internátov sa pohybujú približne od 90 eur do 170 eur mesačne, v závislosti od typu izby a počtu spolubývajúcich.
V novej reportáži sme sa vybrali zmapovať život v legendárnej Mlynskej doline – na mieste, ktoré pre mnohých nie je len ubytovaním, ale druhým domovom. Bývajú tu tisícky študentov z rôznych fakúlt, najmä z Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity.
Študentov sme sa pýtali, ako sa im na Mlynoch žije a koľko ich bývanie vlastne stojí. Odpovede sa líšili, no väčšina hovorila o sumách od 90 do 170 eur mesačne, podľa toho, či zdieľajú izbu s jedným, dvoma alebo viacerými spolubývajúcimi.
Ako tu žijú študenti?
Študenti Majo a Lukáš nás previedli celým areálom Mlynskej doliny. Ukázali nám svoju izbu, spoločné kúpeľne, toalety, kuchynku aj to, ako funguje študentská jedáleň, kde sa so spolužiakmi stretávajú pri obedoch. Nechýbala ani prehliadka miest, kde trávia voľný čas – od športovísk až po legendárny študentský klub.
Chalani bývajú na internáte už štvrtý rok a v reportáži sa s nami podelili o to, ako sa im darí fungovať so spolubývajúcimi. Prezradili nám aj niečo o legendárnych chodboviciach a o tom, čo si priniesli z domu, aby sa im na internáte žilo o niečo príjemnejšie.
Mlynská dolina má síce svoje nedokonalosti, no jej atmosféra je jednoducho nenahraditeľná. Aj napriek starším budovám a občasným nedostatkom tu vznikajú priateľstvá, zážitky a spomienky, na ktoré študenti spomínajú ešte dlho po skončení školy.
