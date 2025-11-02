Na horách stredného Slovenska treba počítať so silnejším vetrom.
Na horách stredného Slovenska treba počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.
Výstrahy platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. Na horách nad približne 1500 metrov očakávajú meteorológovia vietor v nárazoch s rýchlosťou 110 až 120 kilometrov za hodinu, v priemere 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je víchrica.
„Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo,“ pripomína SHMÚ.
