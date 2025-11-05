Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
dnes 5. novembra 2025 o 6:30
Čas čítania 8:59

„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI

Natália Mišániová
Natália Mišániová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Skyro.ai je škola zameraná na umelú inteligenciu a technológie. Stavia študentov do centra vzdelávania a učí ich zodpovednosti, samostatnosti a práci s modernými nástrojmi.

Viktória Ondrejička Jakubovičová je mladá podnikateľka, ktorá sa rozhodla zmeniť spôsob, akým sa dnes vzdelávajú študenti. Už od detstva mala so školou komplikovaný vzťah. Namiesto toho, aby slepo nasledovala systém, učila sa skúšaním, vlastnými rozhodnutiami a učením sa z chýb. Táto nezávislosť ju postupne priviedla k myšlienke, že vzdelávanie môže fungovať aj inak – flexibilnejšie, kreatívnejšie, s väčším zameraním na silné stránky každého študenta.

Dnes je spoluzakladateľkou Skyro.ai, inovatívnej strednej školy zameranej na umelú inteligenciu a technológie. Skyro stavia študentov do centra vzdelávania a pripravuje ich nielen na školské úspechy, ale aj na reálny život a kariéru. Študenti tu pracujú na projektoch, učia sa samostatnosti, tímovej spolupráci a používajú moderné technológie, ako nástroje na rozvoj kreativity a schopností.

Viktóriin prístup a úspech neostali nepovšimnuté, jej meno sa objavilo v prestížnom rebríčku Forbes 30 pod 30, medzi mladými lídrami, ktorí formujú budúcnosť Slovenska. Tento príbeh ukazuje, že odhodlanie, odvaha skúšať nové veci a viera vo vlastnú víziu dokážu zmeniť nielen život jedného človeka, ale aj celú spoločnosť.

Článok je súčasťou obsahového špeciálu, ktorý sa týka návratu do školských lavíc či officov po letných dovolenkách. Ak sa chceš dozvedieť viac o témach študentského života, práce, kariéry či financií, sleduj ZOOM IN: Back2reality.
Viktória Jakubovičová
Zdroj: Pashu Borsaiho
V tomto článku si prečítaš:
  • ako vznikol nápad založiť školu zameranú na umelú inteligenciu
  • prečo Viktória verí, že zlyhanie je súčasť učenia
  • čo robí Skyro.ai inak než bežné stredné školy
  • ako študenti využívajú AI v praxi a pri projektoch
  • aké výzvy prináša zakladanie inovatívnej školy na Slovensku
  • prečo chce Viktória rozšíriť Skyro aj mimo Slovenska

Kedy v tebe prvýkrát skrsla myšlienka, že chceš zmeniť spôsob, ako sa mladí ľudia učia a založiť školu?

Nemala som od začiatku jasnú predstavu, že založím školu. Bol to postupný proces vychádzajúci z mojich skúseností so školstvom a túžby ho zmeniť. Už od detstva som mala komplikovaný vzťah so školou, rodičia mi dovolili robiť vlastné rozhodnutia a niesť následky, čo ma naučilo nezávislosti a ukázalo, že tradičný systém často potláča kreativitu a zvedavosť.

4. novembra 2025 o 10:00 Čas čítania 8:17 Miška organizuje rozlúčky so slobodou: Briti chceli, aby sme im zohnali liliputa prezlečeného za Šmolka Miška organizuje rozlúčky so slobodou: Briti chceli, aby sme im zohnali liliputa prezlečeného za Šmolka

Po strednej škole som sa zapájala do vzdelávacích projektov a aktivizmu, ale rýchlo som si uvedomila, že systém je veľmi rigidný a zmena zvnútra je náročná. Jeden čas som školstvo dokonca úplne opustila.

Nakoniec som sa vrátila cez projekt Open Lab a začala premýšľať, ako vytvoriť školu, ktorá rešpektuje individualitu študentov, podporuje zodpovednosť a využíva moderné technológie. Tak sa postupne zrodil Skyro – miesto, kde sa študenti učia samostatne, experimentovať a rozvíjať svoje schopnosti v prostredí, ktoré ich naozaj podporuje.

Čo ťa viedlo k tomu, aby sa škola orientovala práve na AI a technológie?

Technológie a AI sú pre mňa viac než len nástroje, sú to katalyzátory pre rozvoj schopností a kreativity človeka. Vidím, že svet sa rýchlo mení a tradičné zručnosti, ktoré sa učia v školách, už často nestačia. AI umožňuje ľuďom pracovať efektívnejšie, experimentovať, analyzovať informácie a realizovať nápady, ktoré by bez nej boli veľmi náročné alebo dokonca nemožné.

Na Skyro sa snažíme, aby študenti AI nebrali len ako nástroj, ktorý im uľahčí prácu, ale aby ju vedeli používať vedome, ako podporu vlastného myslenia a kreativity. Zároveň chceme, aby chápali aj etické a spoločenské dôsledky týchto technológií. Ide o to, aby technológie neboli náhradou schopností človeka, ale aby rozvíjali jeho potenciál.

Vuiktória Jakubovičová
Zdroj: Pashu Borsaiho

Čo bolo najťažšie pri rozbiehaní Skyro.ai?

Zakladanie školy vôbec nie je jednoduché. Na Skyro sme pracovali tri a pol roka a stretli sme sa s množstvom prekážok, ktoré som už čiastočne poznala z práce so školami a vysokoškolským prostredím.

2. novembra 2025 o 8:30 Čas čítania 10:56 Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor) Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)

Môžete mať výborný nápad, premyslený strategický plán aj dostatok financií, no systém často ignoruje samotnú podstatu vašej vízie. Najťažšie bolo vytrvať a veriť v projekt aj v momentoch, keď veci nevychádzali, nepochybovať o sebe a zachovať si odhodlanie aj napriek tomu, že sa všetko zdalo byť proti nám.

Aké konkrétne prekážky ste pri tom museli prekonať?

Zakladanie školy prinieslo viacero prekážok, ktoré nevyplývali len z byrokracie, ale aj z ľudského faktora. Otvorenie školy v našom štáte nebolo jednoduché, od schválenia programu, cez vybavenie prístrojov až po povolenia. Všetko trvalo omnoho dlhšie a komplikovanejšie, než sme pôvodne očakávali.

Rovnako náročné bolo budovanie tímu a kultúry, učiteľov aj študentov, ktorí nikdy nezažili takýto inovatívny prístup. Zmena zaužívaných návykov a spôsobu myslenia je vždy citlivá a komplikovaná.

Najťažšie však bolo udržať motiváciu a vieru v projekt, keď sme často počúvali, že „to nedokážeme“. Museli sme dôverovať svojej vízii a veriť, že to má zmysel, aj keď výsledky neboli okamžite viditeľné. Celý proces bol emocionálne aj organizačne náročný, no zároveň nesmierne poučný.

V čom vidíš hlavný problém tradičného vzdelávania?

Hlavným problémom tradičného školského systému je, že študenti sa nenaučia rozhodovať sami za seba a prevziať zodpovednosť za svoje vzdelávanie. Presne im určuje, čo sa majú učiť, z akých kníh a ako byť hodnotení známkami, čo vytvára porovnávanie a často pocit, že nie sú dosť dobrí.

23. októbra 2025 o 11:00 Čas čítania 4:48 Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“ Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“

Takýto systém obmedzuje kreativitu a odvahu skúšať nové veci, pretože chyby sú považované za trest. Výsledkom je pasivita, študenti čakajú na presné inštrukcie a nevedia si vytvoriť vlastnú cestu vo vzdelávaní aj v živote.

Aký je rozdiel medzi dňom na bežnej škole a na Skyro?

Na Skyro začíname až o 9:00, pretože študenti sú podľa biologických rytmov najaktívnejší neskôr ráno, čo zvyšuje efektivitu učenia. Nemáme zvončeky ani pevne určené prestávky, študenti si sami určujú, kedy a ako ich využijú.

Hodnotenie nie je založené na známkach, ale na individuálnych cieľoch, projektoch a rozhovoroch s mentorom. Každý študent sa učí vlastným tempom a podľa svojich silných stránok, v matematike či angličtine sú skupiny rozdelené podľa úrovne a preferovaného štýlu učenia, tradičného či hravého cez projekty a hry.

Vzdelávanie je projektovo a tímovo orientované, študenti vyvíjajú vlastné aplikácie či hry, riešia grafiku, programovanie a koncepty spolu s tímom. Pri práci bežne využívajú aj nástroje umelej inteligencie, ktoré im pomáhajú s vývojom, dizajnom či analýzou. Funguje to ako firma, kde učitelia sú mentori a študenti junior zamestnanci. Učia sa tak zodpovednosti, spolupráci, plánovaniu a iniciatíve, pričom spoznávajú svoje silné stránky, rezervy a učia sa využívať tím na doplnenie toho, čo sami nemajú.

skyro
Zdroj: Skyro.ai

Tvrdíš, že na vašej škole nekladiete dôraz na bežné známky. Ako teda hodnotíte úspešnosť študentov?

Hodnotenie u nás nie je o známkach, ale o procese. Snažíme sa vytvárať prostredie, kde študenti môžu bezpečne zlyhávať a učiť sa z chýb. Úspech je fajn, ale ten neposúva tak veľmi ako učenie sa zo zlyhaní. Skúsenosti, kde študent experimentuje, robí chyby a nájde riešenia, sú pre jeho rozvoj oveľa hodnotnejšie.

23. októbra 2025 o 10:00 Čas čítania 3:05 V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“ V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“

Hodnotíme napríklad, ako si študent nastavil ciele, ako sa snažil ich dosiahnuť a čo urobil, keď sa mu to nepodarilo. Dôležité je, aby si uvedomil zodpovednosť za svoje vzdelávanie, že to je jeho život a jeho voľba, či sa posunie alebo nie.

Ako študenti reagujú na takýto otvorený a projektovo orientovaný prístup?

Reakcie študentov sú rôzne. Tí, ktorí prišli z iných stredných škôl, sú zvyčajne veľmi motivovaní a samostatní, pretože presne vedia, čo od vzdelávania očakávajú. Sú to „najväčší makači“, stanovili si vlastné ciele a učia sa, ako ich dosiahnuť.

Naopak, prváci, ktorí prišli zo základných škôl, potrebujú približne pol roka, kým sa naučia učiť samostatne a prevziať zodpovednosť za svoj rozvoj. Pre nich je prechod z tradičného systému, kde úlohu odrobia a idú domov – na systém, kde sa učia byť proaktívni a využívať každú príležitosť, veľkou zmenou.

Skyro.ai Skyro.ai Skyro.ai Skyro.ai
Zobraziť galériu
(4)

Ako podporujete študentov, aby prevzali zodpovednosť za svoje vzdelávanie?

Na Skyro sa študenti učia, že vzdelávanie je ich vlastná zodpovednosť. Hodiny samovzdelávania im dávajú priestor pracovať na vlastných projektoch a dopĺňať vedomosti podľa záujmov, bez domáceho zadávania úloh len kvôli povinnosti. Ak študent splní všetky zadania, nesedí zbytočne bez práce, ale využíva čas na nové projekty alebo vedomosti. Cieľom je naučiť ich plánovať si čas, stanovovať vlastné ciele a samostatne ich plniť.

16. októbra 2025 o 7:00 Čas čítania 8:54 Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú

Skyro kladie dôraz na proces a učenie sa z chýb, zlyhanie nie je hanba, ale príležitosť na rast. Hodnotí sa, ako študent nastavil cieľ, ako sa snažil dosiahnuť výsledok a čo sa naučil z neúspechu. Takto sa rozvíja zodpovednosť, kritické myslenie, proaktivita a schopnosť samostatne rozhodovať, čo sú kľúčové zručnosti pre život a budúcu kariéru.

skyro
Zdroj: Skyro.ai

Na školách sa dnes veľa hovorí o umelej inteligencii, ale mám pocit, že len málo z nich ju reálne využíva. Ako je to u vás?

My s umelou inteligenciou pracujeme v podstate každý deň, doslova na každej hodine. Teraz napríklad vyšiel prieskum, ktorý ukázal, že iba 28 % učiteľov na Slovensku používa AI, a aj to väčšinou len na vyplňovanie hodnotení, tvorbu príprav alebo spätnú väzbu. My sme k tomu pristúpili úplne inak, učíme študentov priamo s AI pracovať.

15. októbra 2025 o 14:00 Čas čítania 4:47 Markéta odišla žiť na Bali, kde začala podnikať. Teraz patrí medzi najvýraznejšie podnikateľky v Česku (ROZHOVOR) Markéta odišla žiť na Bali, kde začala podnikať. Teraz patrí medzi najvýraznejšie podnikateľky v Česku (ROZHOVOR)

Chceme, aby ju nevnímali ako skratku alebo spôsob, ako si uľahčiť prácu, ale ako nástroj, ktorý im pomáha myslieť rýchlejšie, kreatívnejšie a efektívnejšie. Umelá inteligencia nesmie nahrádzať ich schopnosti, ale má ich rozvíjať. Preto s ňou študenti u nás pracujú prirodzene, v rámci projektov, kreatívnych predmetov aj pri odborných činnostiach.

Ako zapájate umelú inteligenciu do vyučovania?

AI využívame rôznymi spôsobmi, napríklad na hodinách slovenčiny študenti porovnávajú texty napísané umelou inteligenciou s textami ľudí. Učia sa analyzovať štýl, identifikovať rozdiely a rozvíjať kritické myslenie. Naša slovenčinárka napríklad robila výskum, v ktorom analyzovala promptingy, teda príkazy, ktoré študenti zadávajú do ChatGPT, a zisťovala, ako kvalita otázky ovplyvňuje kvalitu odpovede.

V odborných predmetoch zase AI používame pri grafickom dizajne, vývoji aplikácií, programovaní či tvorbe prezentácií. Študenti tak získavajú skúsenosti s nástrojmi, ktoré sú bežne využívané v praxi. Tí, ktorí sa zaujímajú o samotnú technológiu, sa neskôr učia aj ako fungujú neurónové siete, čo je model umelej inteligencie, a dokonca si môžu vytvoriť vlastný AI model.

Skyro.ai
Zdroj: Skyro.ai

Aké sú plány Skyro do budúcnosti?

Plánujeme expanziu aj mimo Slovenska – podľa možností a príležitostí, ktoré nám dávajú zmysel. Cieľom je prepájať talenty a globálne trhy a vytvárať nové vzdelávacie príležitosti. Momentálne pripravujeme externé vzdelávanie cez appku, kde študenti môžu získať maturitu online a komunikovať s AI učiteľom. Ďalší projekt je nová budova, ktorá bude R&D centrom so zameraním na robotiku, aerospace, kreatívu a filmové štúdio.

skyro.ai, nová budova skyro.ai, nová budova skyro.ai, nová budova skyro.ai, nová budova
Zobraziť galériu
(4)

Plánujete do budúcnosti založiť aj vysokú školu alebo kurzy pre dospelých?

Áno, externé štúdium na Skyro je otvorené aj pre dospelých, ktorí si chcú dorobiť maturitu alebo sa rekvalifikovať. Chceme, aby kvalitné a moderné vzdelanie bolo dostupné aj pre tých, ktorí sa rozhodli posunúť ďalej neskôr.

15. októbra 2025 o 11:20 Čas čítania 3:33 RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť

Našou víziou je časom vybudovať aj vlastnú vysokú školu – ale nie klasickú, zameranú len na teóriu. Chceme vytvoriť priestor, kde sa študenti budú venovať reálnym projektom, vývoju a inováciám, ktoré majú skutočný dopad.

Ako pripravujete študentov na reálny život a budúcu kariéru?

Skyro sa snaží pripraviť študentov komplexne, aby boli schopní hneď po škole otvoriť vlastný biznis alebo sa uplatniť v práci. Každý študent absolvuje minimálne dve stáže a buduje si vlastné portfólio projektov.

V praxi to znamená, že mladí ľudia sa učia nielen vedomosti, ale aj praktické zručnosti, spoluprácu, vedenie projektov a rozhodovanie. Porovnávame to s bežnými stredoškolákmi, ktorí podobné skúsenosti získavajú často až oveľa neskôr – Skyro ich pripravuje „mentálne aj prakticky“ na život po škole.

Ako sa Skyro vyrovnáva s problémom odchodu talentovaných študentov do zahraničia? Myslia na odchod aj samotní študenti?

Niektorí naši študenti, samozrejme, odchádzajú do zahraničia, ale ukazuje sa, že tí najšikovnejší často zostávajú, ak majú na Slovensku kvalitné vzdelanie a reálne príležitosti. A práve to sa snažíme vytvoriť. V Skyro študentov prepájame s firmami a projektmi, ku ktorým by sa bežný stredoškolák bežne nedostal.

7. októbra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:13 PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne

Tým, že im ukážeme, že aj na Slovensku sa dá robiť niečo zmysluplné a inovatívne, dokážeme ich motivovať ostať a prispievať k rozvoju lokálneho ekosystému. A ak sa rozhodnú odísť do zahraničia, snažíme sa, aby zostali v kontakte s našimi firmami a projektmi. Dôležité je, aby to nebolo o úniku, ale o výmene skúseností, aby to, čo sa naučia vonku, raz priniesli späť a pomohli posúvať krajinu dopredu.

Viktória Jakubovičová
Zdroj: Pashu Borsaiho

Aký odkaz by si dala mladým ženám, ktoré uvažujú o podnikaní alebo kariére v technológiách?

Odkazujem im, aby sa nikdy nevzdávali svojich snov – aj keď to môže znieť ako klišé, hovorím to zo svojej vlastnej skúsenosti. Dôležité je hľadať prostredie a ľudí, ktorí vás podporia, dodajú vám sebavedomie a umožnia byť samou sebou. Len v takom prostredí sa môžete rozvíjať bez toho, aby ste sa museli skrývať za masky.

6. októbra 2025 o 14:00 Čas čítania 8:53 Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme

Ženy v podnikaní to často nemajú jednoduché, preto je kľúčové nájsť komunitu alebo tím, ktorý vás potiahne vpred. Nebojte sa riskovať, skúšať nové veci a pokračovať ďalej aj v momentoch neistoty. Pracujte na sebe – spoznávajte svoje silné aj slabé stránky, buďte otvorené a nebojte sa byť zraniteľné. Nie je potrebné byť stále „super silná“. Autenticita, schopnosť prispôsobiť sa a úprimnosť voči sebe samej sú rovnako dôležité. Práve v takom prostredí môžete rásť, posúvať sa a objaviť možnosti, o ktorých by ste možno ani nesnívali.


Keby si mohla hneď zajtra niečo zmeniť v školstve, čo by to bolo?

Podľa mňa celé školstvo stojí na dvoch pilieroch, pričom ten najdôležitejší je príprava budúcich učiteľov. Kľúčové je zmeniť spôsob, akým sa učia, aby dokázali pracovať inovatívne, reagovať na potreby dnešných študentov a rozumeli svetu, v ktorom vyrastajú. Môžeme meniť kurikulum či reformovať stredné školy, ale ak učitelia nebudú fungovať v novom systéme, všetky tieto zmeny zostanú len kozmetickými úpravami starého, často nefunkčného modelu.

Vzdelávanie by pritom malo byť prioritou nielen pre štát, ale aj pre firmy a celú spoločnosť. Hodnota vzdelania je u nás podľa rebríčkov stále veľmi nízka, a ak to nezmeníme, nikam sa ako krajina neposunieme. Musíme sa na chvíľu zastaviť a položiť si otázku – akú krajinu chceme mať o tridsať rokov a akí ľudia ju budú tvoriť? A práve podľa tejto vízie musíme nastaviť aj celý vzdelávací systém. Učitelia sú v tom úplne kľúčoví, pretože práve oni prichádzajú do priameho kontaktu so študentmi a formujú nielen ich vedomosti, ale aj spôsob myslenia.

Prečítaj si aj tieto články:

29. septembra 2025 o 14:30 Čas čítania 7:25 „Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor) „Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
15. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 8:39 „Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30 „Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
15. októbra 2025 o 11:20 Čas čítania 3:33 RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť
Viktoria Jakubovičová
Zdroj: Pashu Borsaiho
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Rozhovory Zoom in: Back2reality
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 2 dňami
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
pred 2 dňami
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
pred 4 dňami
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
pred 2 dňami
Od roku 2027 budeme za kúrenie platiť viac. Táto zmena v domácnosti ti ušetrí stovky eur ročne
Od roku 2027 budeme za kúrenie platiť viac. Táto zmena v domácnosti ti ušetrí stovky eur ročne
30. 10. 2025 8:27
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 2 dňami
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
pred 2 dňami
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
pred 3 dňami
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
včera o 15:00
Ministerstvo nechalo v zákone o rušení sviatkov chybu, Slovákom garantovala dvojnásobne platy. Erik Tomáš reaguje
Ministerstvo nechalo v zákone o rušení sviatkov chybu, Slovákom garantovala dvojnásobne platy. Erik Tomáš reaguje
30. 10. 2025 8:27
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
29. 10. 2025 19:20
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 3 dňami
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred 3 dňami
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
pred 3 dňami
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
pred 3 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
Lifestyle news
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“ pred 44 minútami
Je to oficiálne – virálny seriál Nobody Wants This bude mať 3. sezónu pred hodinou
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live! Odovzdali sme cenu Refresher Fashion Talent pred 2 hodinami
Gleb teasuje novú hudbu. V tracku vraví, že album so Sameyom bol flop a nemá čas na nahrávanie dnes o 09:04
Toto je najsexi muž roku 2025. Stal sa ním Jonathan Bailey, známy zo seriálu Bridgerton dnes o 08:10
Žaloba Justina Baldoniho proti Blake Lively je oficiálne ukončená. 400 miliónov dolárov nedostane včera o 16:55
David Beckham bol pasovaný na rytiera. Vďačí za to svojim športovým a charitatívnym aktivitám včera o 16:00
Článok Vogue rozprúdil diskusiu na sociálnych sieťach. Pýta sa, či je dnes pre ženy naozaj trápne mať priateľa včera o 15:14
Sziget sa konať bude. Po mesiacoch neistoty sa hudba a sloboda vráti na ostrov v Budapešti včera o 14:01
Nový film s Jennifer Lawrence a Robertom Pattinsonom prináša lásku a šialenstvo v jednom (VIDEO) včera o 13:14
Slovensko Všetko
Vila v Limbachu získala 200-tisíc eur zo štátnych peňazí. Nikto sa v nej nikdy neubytoval, vlastníkom bývalý kandidát Smeru
pred 3 hodinami
Vila v Limbachu získala 200-tisíc eur zo štátnych peňazí. Nikto sa v nej nikdy neubytoval, vlastníkom bývalý kandidát Smeru
Opozičná poslankyňa Martina Holečková upozornila na vilu Amonra v Limbachu, ktorá podľa nej nikdy neubytovala hostí.
Lekárne hlásia výpadky inzulínu. Pacienti musia siahnuť po drahších alternatívach
pred 22 minútami
Lekárne hlásia výpadky inzulínu. Pacienti musia siahnuť po drahších alternatívach
Zverejnili novú dôchodkovú kalkulačku. Vypočíta presný odchod do penzie
dnes o 06:30
Zverejnili novú dôchodkovú kalkulačku. Vypočíta presný odchod do penzie
Krajské mesto od januára zvýši ceny parkovania v centre. Priplatíš si až dvojnásobok
pred hodinou
Krajské mesto od januára zvýši ceny parkovania v centre. Priplatíš si až dvojnásobok
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
včera o 19:38
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
Slováci sa musia v novembri pripraviť na prudké ochladenie. V druhej polovici mesiaca môže napadnúť sneh
pred 2 hodinami
Slováci sa musia v novembri pripraviť na prudké ochladenie. V druhej polovici mesiaca môže napadnúť sneh
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Zahraničie Všetko
VIDEO: V New Yorku prvýkrát zvolili za starostu moslima. Zohran Mamdani poslal Trumpovi ostrý odkaz
pred 2 hodinami
VIDEO: V New Yorku prvýkrát zvolili za starostu moslima. Zohran Mamdani poslal Trumpovi ostrý odkaz
dnes o 08:38
Experti varujú: toto by bol pre Európu vo vojne s Ruskom problém. Chýbajú nám vojaci aj potrebné zbrane
včera o 08:20
KĽDR prišla o dôležitú osobnosť. Ceremoniálna hlava štátu umrela vo veku 97 rokov
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
21. 10. 2025 13:53
Poslanci schválili rozpočet na rok 2026: Zmrazia platy, zdravotníctvo stratí stovky miliónov eur

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
dnes o 06:30
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
Skyro.ai je škola zameraná na umelú inteligenciu a technológie. Stavia študentov do centra vzdelávania a učí ich zodpovednosti, samostatnosti a práci s modernými nástrojmi.
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
pred 2 dňami
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
pred 3 dňami
PREHĽAD: Občiansky zákonník mení pravidlá dedenia. Toto je 5 najväčších noviniek
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
pred 3 dňami
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
31. 10. 2025 15:40
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia