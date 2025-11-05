Skyro.ai je škola zameraná na umelú inteligenciu a technológie. Stavia študentov do centra vzdelávania a učí ich zodpovednosti, samostatnosti a práci s modernými nástrojmi.
Viktória Ondrejička Jakubovičová je mladá podnikateľka, ktorá sa rozhodla zmeniť spôsob, akým sa dnes vzdelávajú študenti. Už od detstva mala so školou komplikovaný vzťah. Namiesto toho, aby slepo nasledovala systém, učila sa skúšaním, vlastnými rozhodnutiami a učením sa z chýb. Táto nezávislosť ju postupne priviedla k myšlienke, že vzdelávanie môže fungovať aj inak – flexibilnejšie, kreatívnejšie, s väčším zameraním na silné stránky každého študenta.
Dnes je spoluzakladateľkou Skyro.ai, inovatívnej strednej školy zameranej na umelú inteligenciu a technológie. Skyro stavia študentov do centra vzdelávania a pripravuje ich nielen na školské úspechy, ale aj na reálny život a kariéru. Študenti tu pracujú na projektoch, učia sa samostatnosti, tímovej spolupráci a používajú moderné technológie, ako nástroje na rozvoj kreativity a schopností.
Viktóriin prístup a úspech neostali nepovšimnuté, jej meno sa objavilo v prestížnom rebríčku Forbes 30 pod 30, medzi mladými lídrami, ktorí formujú budúcnosť Slovenska. Tento príbeh ukazuje, že odhodlanie, odvaha skúšať nové veci a viera vo vlastnú víziu dokážu zmeniť nielen život jedného človeka, ale aj celú spoločnosť.
- ako vznikol nápad založiť školu zameranú na umelú inteligenciu
- prečo Viktória verí, že zlyhanie je súčasť učenia
- čo robí Skyro.ai inak než bežné stredné školy
- ako študenti využívajú AI v praxi a pri projektoch
- aké výzvy prináša zakladanie inovatívnej školy na Slovensku
- prečo chce Viktória rozšíriť Skyro aj mimo Slovenska
Kedy v tebe prvýkrát skrsla myšlienka, že chceš zmeniť spôsob, ako sa mladí ľudia učia a založiť školu?
Nemala som od začiatku jasnú predstavu, že založím školu. Bol to postupný proces vychádzajúci z mojich skúseností so školstvom a túžby ho zmeniť. Už od detstva som mala komplikovaný vzťah so školou, rodičia mi dovolili robiť vlastné rozhodnutia a niesť následky, čo ma naučilo nezávislosti a ukázalo, že tradičný systém často potláča kreativitu a zvedavosť.
Po strednej škole som sa zapájala do vzdelávacích projektov a aktivizmu, ale rýchlo som si uvedomila, že systém je veľmi rigidný a zmena zvnútra je náročná. Jeden čas som školstvo dokonca úplne opustila.
Nakoniec som sa vrátila cez projekt Open Lab a začala premýšľať, ako vytvoriť školu, ktorá rešpektuje individualitu študentov, podporuje zodpovednosť a využíva moderné technológie. Tak sa postupne zrodil Skyro – miesto, kde sa študenti učia samostatne, experimentovať a rozvíjať svoje schopnosti v prostredí, ktoré ich naozaj podporuje.
Čo ťa viedlo k tomu, aby sa škola orientovala práve na AI a technológie?
Technológie a AI sú pre mňa viac než len nástroje, sú to katalyzátory pre rozvoj schopností a kreativity človeka. Vidím, že svet sa rýchlo mení a tradičné zručnosti, ktoré sa učia v školách, už často nestačia. AI umožňuje ľuďom pracovať efektívnejšie, experimentovať, analyzovať informácie a realizovať nápady, ktoré by bez nej boli veľmi náročné alebo dokonca nemožné.
Na Skyro sa snažíme, aby študenti AI nebrali len ako nástroj, ktorý im uľahčí prácu, ale aby ju vedeli používať vedome, ako podporu vlastného myslenia a kreativity. Zároveň chceme, aby chápali aj etické a spoločenské dôsledky týchto technológií. Ide o to, aby technológie neboli náhradou schopností človeka, ale aby rozvíjali jeho potenciál.
Čo bolo najťažšie pri rozbiehaní Skyro.ai?
Zakladanie školy vôbec nie je jednoduché. Na Skyro sme pracovali tri a pol roka a stretli sme sa s množstvom prekážok, ktoré som už čiastočne poznala z práce so školami a vysokoškolským prostredím.
Môžete mať výborný nápad, premyslený strategický plán aj dostatok financií, no systém často ignoruje samotnú podstatu vašej vízie. Najťažšie bolo vytrvať a veriť v projekt aj v momentoch, keď veci nevychádzali, nepochybovať o sebe a zachovať si odhodlanie aj napriek tomu, že sa všetko zdalo byť proti nám.
Aké konkrétne prekážky ste pri tom museli prekonať?
Zakladanie školy prinieslo viacero prekážok, ktoré nevyplývali len z byrokracie, ale aj z ľudského faktora. Otvorenie školy v našom štáte nebolo jednoduché, od schválenia programu, cez vybavenie prístrojov až po povolenia. Všetko trvalo omnoho dlhšie a komplikovanejšie, než sme pôvodne očakávali.
Rovnako náročné bolo budovanie tímu a kultúry, učiteľov aj študentov, ktorí nikdy nezažili takýto inovatívny prístup. Zmena zaužívaných návykov a spôsobu myslenia je vždy citlivá a komplikovaná.
Najťažšie však bolo udržať motiváciu a vieru v projekt, keď sme často počúvali, že „to nedokážeme“. Museli sme dôverovať svojej vízii a veriť, že to má zmysel, aj keď výsledky neboli okamžite viditeľné. Celý proces bol emocionálne aj organizačne náročný, no zároveň nesmierne poučný.
V čom vidíš hlavný problém tradičného vzdelávania?
Hlavným problémom tradičného školského systému je, že študenti sa nenaučia rozhodovať sami za seba a prevziať zodpovednosť za svoje vzdelávanie. Presne im určuje, čo sa majú učiť, z akých kníh a ako byť hodnotení známkami, čo vytvára porovnávanie a často pocit, že nie sú dosť dobrí.
Takýto systém obmedzuje kreativitu a odvahu skúšať nové veci, pretože chyby sú považované za trest. Výsledkom je pasivita, študenti čakajú na presné inštrukcie a nevedia si vytvoriť vlastnú cestu vo vzdelávaní aj v živote.
Aký je rozdiel medzi dňom na bežnej škole a na Skyro?
Na Skyro začíname až o 9:00, pretože študenti sú podľa biologických rytmov najaktívnejší neskôr ráno, čo zvyšuje efektivitu učenia. Nemáme zvončeky ani pevne určené prestávky, študenti si sami určujú, kedy a ako ich využijú.
Hodnotenie nie je založené na známkach, ale na individuálnych cieľoch, projektoch a rozhovoroch s mentorom. Každý študent sa učí vlastným tempom a podľa svojich silných stránok, v matematike či angličtine sú skupiny rozdelené podľa úrovne a preferovaného štýlu učenia, tradičného či hravého cez projekty a hry.
Vzdelávanie je projektovo a tímovo orientované, študenti vyvíjajú vlastné aplikácie či hry, riešia grafiku, programovanie a koncepty spolu s tímom. Pri práci bežne využívajú aj nástroje umelej inteligencie, ktoré im pomáhajú s vývojom, dizajnom či analýzou. Funguje to ako firma, kde učitelia sú mentori a študenti junior zamestnanci. Učia sa tak zodpovednosti, spolupráci, plánovaniu a iniciatíve, pričom spoznávajú svoje silné stránky, rezervy a učia sa využívať tím na doplnenie toho, čo sami nemajú.
Tvrdíš, že na vašej škole nekladiete dôraz na bežné známky. Ako teda hodnotíte úspešnosť študentov?
Hodnotenie u nás nie je o známkach, ale o procese. Snažíme sa vytvárať prostredie, kde študenti môžu bezpečne zlyhávať a učiť sa z chýb. Úspech je fajn, ale ten neposúva tak veľmi ako učenie sa zo zlyhaní. Skúsenosti, kde študent experimentuje, robí chyby a nájde riešenia, sú pre jeho rozvoj oveľa hodnotnejšie.
Hodnotíme napríklad, ako si študent nastavil ciele, ako sa snažil ich dosiahnuť a čo urobil, keď sa mu to nepodarilo. Dôležité je, aby si uvedomil zodpovednosť za svoje vzdelávanie, že to je jeho život a jeho voľba, či sa posunie alebo nie.
Ako študenti reagujú na takýto otvorený a projektovo orientovaný prístup?
Reakcie študentov sú rôzne. Tí, ktorí prišli z iných stredných škôl, sú zvyčajne veľmi motivovaní a samostatní, pretože presne vedia, čo od vzdelávania očakávajú. Sú to „najväčší makači“, stanovili si vlastné ciele a učia sa, ako ich dosiahnuť.
Naopak, prváci, ktorí prišli zo základných škôl, potrebujú približne pol roka, kým sa naučia učiť samostatne a prevziať zodpovednosť za svoj rozvoj. Pre nich je prechod z tradičného systému, kde úlohu odrobia a idú domov – na systém, kde sa učia byť proaktívni a využívať každú príležitosť, veľkou zmenou.
Ako podporujete študentov, aby prevzali zodpovednosť za svoje vzdelávanie?
Na Skyro sa študenti učia, že vzdelávanie je ich vlastná zodpovednosť. Hodiny samovzdelávania im dávajú priestor pracovať na vlastných projektoch a dopĺňať vedomosti podľa záujmov, bez domáceho zadávania úloh len kvôli povinnosti. Ak študent splní všetky zadania, nesedí zbytočne bez práce, ale využíva čas na nové projekty alebo vedomosti. Cieľom je naučiť ich plánovať si čas, stanovovať vlastné ciele a samostatne ich plniť.
Skyro kladie dôraz na proces a učenie sa z chýb, zlyhanie nie je hanba, ale príležitosť na rast. Hodnotí sa, ako študent nastavil cieľ, ako sa snažil dosiahnuť výsledok a čo sa naučil z neúspechu. Takto sa rozvíja zodpovednosť, kritické myslenie, proaktivita a schopnosť samostatne rozhodovať, čo sú kľúčové zručnosti pre život a budúcu kariéru.
Na školách sa dnes veľa hovorí o umelej inteligencii, ale mám pocit, že len málo z nich ju reálne využíva. Ako je to u vás?
My s umelou inteligenciou pracujeme v podstate každý deň, doslova na každej hodine. Teraz napríklad vyšiel prieskum, ktorý ukázal, že iba 28 % učiteľov na Slovensku používa AI, a aj to väčšinou len na vyplňovanie hodnotení, tvorbu príprav alebo spätnú väzbu. My sme k tomu pristúpili úplne inak, učíme študentov priamo s AI pracovať.
Chceme, aby ju nevnímali ako skratku alebo spôsob, ako si uľahčiť prácu, ale ako nástroj, ktorý im pomáha myslieť rýchlejšie, kreatívnejšie a efektívnejšie. Umelá inteligencia nesmie nahrádzať ich schopnosti, ale má ich rozvíjať. Preto s ňou študenti u nás pracujú prirodzene, v rámci projektov, kreatívnych predmetov aj pri odborných činnostiach.
Ako zapájate umelú inteligenciu do vyučovania?
AI využívame rôznymi spôsobmi, napríklad na hodinách slovenčiny študenti porovnávajú texty napísané umelou inteligenciou s textami ľudí. Učia sa analyzovať štýl, identifikovať rozdiely a rozvíjať kritické myslenie. Naša slovenčinárka napríklad robila výskum, v ktorom analyzovala promptingy, teda príkazy, ktoré študenti zadávajú do ChatGPT, a zisťovala, ako kvalita otázky ovplyvňuje kvalitu odpovede.
V odborných predmetoch zase AI používame pri grafickom dizajne, vývoji aplikácií, programovaní či tvorbe prezentácií. Študenti tak získavajú skúsenosti s nástrojmi, ktoré sú bežne využívané v praxi. Tí, ktorí sa zaujímajú o samotnú technológiu, sa neskôr učia aj ako fungujú neurónové siete, čo je model umelej inteligencie, a dokonca si môžu vytvoriť vlastný AI model.
Aké sú plány Skyro do budúcnosti?
Plánujeme expanziu aj mimo Slovenska – podľa možností a príležitostí, ktoré nám dávajú zmysel. Cieľom je prepájať talenty a globálne trhy a vytvárať nové vzdelávacie príležitosti. Momentálne pripravujeme externé vzdelávanie cez appku, kde študenti môžu získať maturitu online a komunikovať s AI učiteľom. Ďalší projekt je nová budova, ktorá bude R&D centrom so zameraním na robotiku, aerospace, kreatívu a filmové štúdio.
Plánujete do budúcnosti založiť aj vysokú školu alebo kurzy pre dospelých?
Áno, externé štúdium na Skyro je otvorené aj pre dospelých, ktorí si chcú dorobiť maturitu alebo sa rekvalifikovať. Chceme, aby kvalitné a moderné vzdelanie bolo dostupné aj pre tých, ktorí sa rozhodli posunúť ďalej neskôr.
Našou víziou je časom vybudovať aj vlastnú vysokú školu – ale nie klasickú, zameranú len na teóriu. Chceme vytvoriť priestor, kde sa študenti budú venovať reálnym projektom, vývoju a inováciám, ktoré majú skutočný dopad.
Ako pripravujete študentov na reálny život a budúcu kariéru?
Skyro sa snaží pripraviť študentov komplexne, aby boli schopní hneď po škole otvoriť vlastný biznis alebo sa uplatniť v práci. Každý študent absolvuje minimálne dve stáže a buduje si vlastné portfólio projektov.
V praxi to znamená, že mladí ľudia sa učia nielen vedomosti, ale aj praktické zručnosti, spoluprácu, vedenie projektov a rozhodovanie. Porovnávame to s bežnými stredoškolákmi, ktorí podobné skúsenosti získavajú často až oveľa neskôr – Skyro ich pripravuje „mentálne aj prakticky“ na život po škole.
Ako sa Skyro vyrovnáva s problémom odchodu talentovaných študentov do zahraničia? Myslia na odchod aj samotní študenti?
Niektorí naši študenti, samozrejme, odchádzajú do zahraničia, ale ukazuje sa, že tí najšikovnejší často zostávajú, ak majú na Slovensku kvalitné vzdelanie a reálne príležitosti. A práve to sa snažíme vytvoriť. V Skyro študentov prepájame s firmami a projektmi, ku ktorým by sa bežný stredoškolák bežne nedostal.
Tým, že im ukážeme, že aj na Slovensku sa dá robiť niečo zmysluplné a inovatívne, dokážeme ich motivovať ostať a prispievať k rozvoju lokálneho ekosystému. A ak sa rozhodnú odísť do zahraničia, snažíme sa, aby zostali v kontakte s našimi firmami a projektmi. Dôležité je, aby to nebolo o úniku, ale o výmene skúseností, aby to, čo sa naučia vonku, raz priniesli späť a pomohli posúvať krajinu dopredu.
Aký odkaz by si dala mladým ženám, ktoré uvažujú o podnikaní alebo kariére v technológiách?
Odkazujem im, aby sa nikdy nevzdávali svojich snov – aj keď to môže znieť ako klišé, hovorím to zo svojej vlastnej skúsenosti. Dôležité je hľadať prostredie a ľudí, ktorí vás podporia, dodajú vám sebavedomie a umožnia byť samou sebou. Len v takom prostredí sa môžete rozvíjať bez toho, aby ste sa museli skrývať za masky.
Ženy v podnikaní to často nemajú jednoduché, preto je kľúčové nájsť komunitu alebo tím, ktorý vás potiahne vpred. Nebojte sa riskovať, skúšať nové veci a pokračovať ďalej aj v momentoch neistoty. Pracujte na sebe – spoznávajte svoje silné aj slabé stránky, buďte otvorené a nebojte sa byť zraniteľné. Nie je potrebné byť stále „super silná“. Autenticita, schopnosť prispôsobiť sa a úprimnosť voči sebe samej sú rovnako dôležité. Práve v takom prostredí môžete rásť, posúvať sa a objaviť možnosti, o ktorých by ste možno ani nesnívali.
Keby si mohla hneď zajtra niečo zmeniť v školstve, čo by to bolo?
Podľa mňa celé školstvo stojí na dvoch pilieroch, pričom ten najdôležitejší je príprava budúcich učiteľov. Kľúčové je zmeniť spôsob, akým sa učia, aby dokázali pracovať inovatívne, reagovať na potreby dnešných študentov a rozumeli svetu, v ktorom vyrastajú. Môžeme meniť kurikulum či reformovať stredné školy, ale ak učitelia nebudú fungovať v novom systéme, všetky tieto zmeny zostanú len kozmetickými úpravami starého, často nefunkčného modelu.
Vzdelávanie by pritom malo byť prioritou nielen pre štát, ale aj pre firmy a celú spoločnosť. Hodnota vzdelania je u nás podľa rebríčkov stále veľmi nízka, a ak to nezmeníme, nikam sa ako krajina neposunieme. Musíme sa na chvíľu zastaviť a položiť si otázku – akú krajinu chceme mať o tridsať rokov a akí ľudia ju budú tvoriť? A práve podľa tejto vízie musíme nastaviť aj celý vzdelávací systém. Učitelia sú v tom úplne kľúčoví, pretože práve oni prichádzajú do priameho kontaktu so študentmi a formujú nielen ich vedomosti, ale aj spôsob myslenia.
