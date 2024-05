Rysuje sa nová diaľnica do Bratislavy? Rezort dopravy uvažuje o obnovení dôležitého projektu

Čo sa deje: Ministerstvo dopravy SR uvažuje o napísaní staronového projektu R1 od Mosta pri Bratislave.

Rezort dopravy uvažuje o oživení projektu rýchlostnej cesty R1 medzi Mostom pri Bratislave a Sereďou.

Rýchlostná cesta R1 by mala byť súbežná s diaľnicou D1 a mohla by pomôcť odľahčiť dopravu na už aj tak preťaženej D1.

Ak by projekt zrealizovali, veľká časť motoristov by sa mohla rozhodnúť ísť rovno po R1 v smere na Nitru a Banskú Bystricu, namiesto toho, aby šla cez D1 v smere do Trnavy.

Prečo je to dôležité: Postavením daného úseku by rezort dopravy skrátil mnohým šoférom čas strávený v aute a zefektívnil by plynulosť cestnej premávky. Dopravné správy informujú ľudí o prítomnom či budúcom stave slovenských ciest.

Citát: „Projekt je dnes v štádiu takmer nula. Je vypracovaná štúdia, sú vypracované tri varianty trasovania. V minulosti bolo začaté posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), avšak v nejakom momente to bolo zastavené a dnes ideme začínať od začiatku,“ zhodnotil minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD).

Širší kontext: Projekt vznikol ešte v 90. rokoch. Po novom by mal byť úsek rýchlostnej cesty súbežný s D1 medzi Trnavou a Bratislavou. Nová cesta by mala mať dĺžku približne 40 kilometrov.

Práve táto nová trasa by umožnila celému tranzitu z Česka a Rakúska smerovať priamo na Nitru. Šoféri by sa vyhli D1 a križovatke Trnava a nachádzali by sa priamo na R1, čo by odťažilo D1. Projekt by aktuálny rezort dopravy vypracoval, no už ho počas svojho volebného mandátu nestihne zrealizovať.