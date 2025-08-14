Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 14. augusta 2025 o 17:58
Čas čítania 0:54

Slovenská pošta varuje pred podvodnými dobierkami. Od začiatku roka riešila už takmer 250 prípadov

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slovenská pošta varuje pred podvodnými dobierkami. Od začiatku roka riešila už takmer 250 prípadov
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Pošta vyzýva verejnosť k väčšej obozretnosti.

Slovenská pošta upozorňuje verejnosť na podvodné zásielky na dobierku. Od začiatku roka zaznamenala takmer 250 podnetov od zákazníkov. Upozorňuje, že rovnako ako iné doručovateľské spoločnosti, je iba prepravcom, ktorý zabezpečuje vyzdvihnutie, triedenie a doručenie zásielok. Za obsah zásielky nezodpovedá. Vyzýva preto verejnosť k väčšej obozretnosti.


„V roku 2025 Slovenská pošta doposiaľ riešila 249 podnetov na zásielky, ktoré neobsahovali deklarovaný obsah, alebo na zásielky, ktoré si adresáti neobjednali,“ priblížila hovorkyňa Eva Peterová. Ozrejmila, že obsah zásielky je podľa zákona predmetom poštového tajomstva, a preto nepodlieha kontrole. Z toho dôvodu zaň pošta nezodpovedá.

Kontaktuj políciu


Hovorkyňa vysvetlila, že adresát zásielky, ktorý zaplatil a prebral tovar, ktorý si neobjednal, alebo obsah zásielky nezodpovedá jeho objednávke a má podozrenie, že ide o podvod, by mal bezodkladne kontaktovať políciu. Keď predloží potvrdenie o podaní trestného oznámenia alebo oznámenia o priestupkoch, môže pošta zadržať vyplatenie dobierkovej sumy počas prešetrovania podnetu. „Slovenská pošta v takých prípadoch poskytuje maximálnu súčinnosť,“ deklarovala hovorkyňa.


Pošta zároveň pri platbe na dobierku ľuďom radí, aby si vždy overili predajcu, najmä pri nákupoch na neznámych webových stránkach. Pri realizácii väčšieho počtu objednávok odporúča udržiavať si v nich prehľad. „Ak žiadnu zásielku neočakávate, alebo máte podozrenie, že ide o podvod, zásielku nepreberajte. Ak ste zásielku prebrali, zaplatili a jej obsah nezodpovedá očakávaniam, odporúčame bezodkladne kontaktovať orgány činné v trestnom konaní,“ dodala Peterová.

Prečítaj si aj tieto články:

22. júla 2025 o 11:02 Čas čítania 0:56 Slovenská pošta zatvára v Košiciach šesť pobočiek. Ľudia proti rozhodnutiu spísali petíciu Slovenská pošta zatvára v Košiciach šesť pobočiek. Ľudia proti rozhodnutiu spísali petíciu
18. júla 2025 o 8:23 Čas čítania 1:10 Slovenská pošta chystá veľké novinky v aplikácii. Vrátiť balík bude jednoduchšie Slovenská pošta chystá veľké novinky v aplikácii. Vrátiť balík bude jednoduchšie
13. júla 2025 o 11:23 Čas čítania 1:02 ZOZNAM: Na týchto miestach si už poštu nevybavíš. Slovenská pošta zatvára pobočky v Bratislave ZOZNAM: Na týchto miestach si už poštu nevybavíš. Slovenská pošta zatvára pobočky v Bratislave
POŠTA
Zdroj: TASR - Daniel Stehlík
Rýchlo, jasne, zrozumiteľne
Pracujeme denne, aj počas víkendov a sviatkov na tom, aby sme ťa mohli informovať o aktuálnom dianí doma aj vo svete, ktoré považuješ za dôležité.
Zložité témy vysvetľujeme tak, aby si im jasne rozumel/-a.
Ďakujeme, že čítaš náš spravodajský obsah.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Podvod Polícia SR Slovenská pošta Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Radovan Stoklasa
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 10:45
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
dnes o 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
dnes o 07:00
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
včera o 07:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
pred 3 hodinami
Dopravná nehoda v Bratislave: Polícia pátra po totožnosti chodca aj cyklistu
Dopravná nehoda v Bratislave: Polícia pátra po totožnosti chodca aj cyklistu
včera o 10:45
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
včera o 07:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
včera o 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
dnes o 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
dnes o 07:00
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
10. 8. 2025 11:28
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
8. 8. 2025 9:10
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
6. 8. 2025 7:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
7. 8. 2025 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
8. 8. 2025 6:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Lifestyle news
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler pred hodinou
ChatGPT mu odporučil nahradiť soľ nebezpečnou látkou. Muž zomrel na zriedkavú otravu pred 2 hodinami
Taylor Swift zverejnila až 4 covery jej nového albumu. Poznáme aj dátum vydania pred 3 hodinami
Muž zomrel počas lacnej transplantácii vlasov v Turecku. Klinika tvrdí, že nepochybila dnes o 16:09
Lenka Poláčková zverejnila prvé zábery z vrcholu K2. Stala sa prvou Slovenkou, ktorá zdolala 2. najvyššiu horu sveta dnes o 15:33
Joe Jonas prezradil, že k filmu Camp Rock 3 už existuje scenár dnes o 14:39
Lucy z Farmy a Ruže pre nevestu je opäť single. Oznámila rozchod so známym influencerom dnes o 13:52
REBRÍČEK: Turisti vybrali najlepšie pizze na svete. 10. miesto je pre mnohých kontroverzné dnes o 12:19
Jon Marianek sa vyjadril k rozchodu. Abby označil za najlepšiu ženu a vysvetlil, čo bude s ich psom dnes o 11:29
DJ Moto z Bratislavy má len 13 rokov a už valcuje internet. Jeho virálne video získalo vyše milióna pozretí dnes o 10:49
Slovensko Všetko
Dopravná nehoda v Bratislave: Polícia pátra po totožnosti chodca aj cyklistu
pred 3 hodinami
Dopravná nehoda v Bratislave: Polícia pátra po totožnosti chodca aj cyklistu
Totožnosť ani jedného z účastníkov zatiaľ nie je známa.
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
dnes o 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Prešovčanovi pípne každý mesiac na účet extra výplata. Stávkar si dokopy prilepší o 30-tisíc eur
dnes o 15:19
Prešovčanovi pípne každý mesiac na účet extra výplata. Stávkar si dokopy prilepší o 30-tisíc eur
90 % slovenských domácností dostane kompenzáciu cien elektriny. Ide o výdavok až 435 miliónov eur
pred hodinou
90 % slovenských domácností dostane kompenzáciu cien elektriny. Ide o výdavok až 435 miliónov eur
Na Liptove varujú pred nebezpečnou šelmou. Občania ju spozorovali v intraviláne mesta
dnes o 16:02
Na Liptove varujú pred nebezpečnou šelmou. Občania ju spozorovali v intraviláne mesta
Generálna prokuratúra preverí Pellegriniho prezidentskú kampaň. Majú podozrenie z prekročenia zákonného limitu kampane
dnes o 13:20
Generálna prokuratúra preverí Pellegriniho prezidentskú kampaň. Majú podozrenie z prekročenia zákonného limitu kampane
Ekonomika Všetko
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
včera o 07:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
včera o 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
včera o 07:05
Cena jednej z najpopulárnejších kryptomien zrazu poriadne narástla. Za týždeň posilnila o tretinu
Zahraničie Všetko
Mladík podozrivý z bombových vyhrážok školám po prepustení utiekol. Jeho stopy vedú do Ruska
dnes o 10:10
Mladík podozrivý z bombových vyhrážok školám po prepustení utiekol. Jeho stopy vedú do Ruska
včera o 18:05
Známa automobilka má finančné problémy. Dôvodom sú aj Trumpove clá
dnes o 12:44
VIDEO: Násilné protesty v Srbsku stále eskalujú. Z krajiny hlásia desiatky zranených
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
dnes o 14:40
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
Pivnica Radošina, ktorú spoluvlastní manželka obžalovaného oligarchu Norberta Bödöra, Petra, tento rok dostala dotáciu vyše 81-tisíc eur od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
dnes o 06:30
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
včera o 10:45
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
pred 2 dňami
Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ
včera o 06:30
Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia