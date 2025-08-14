Na tikete vyplnil päť hracích polí a zaplatil 7,50 eura.
V pondelok 11. augusta priniesla lotéria EXTRA VÝPLATA radosť hráčovi z Prešovského kraja. Do hry vstúpil so stávkou uzatvorenou na predajnom mieste spoločnosti TIPOS a odniesol si výhru v druhom poradí vo výške 30-tisíc eur. Peniaze dostane vo forme pravidelných mesačných platieb po 2 500 eur počas jedného roka. Hráč podal svoju stávku ešte minulý týždeň. Na tikete vyplnil päť hracích polí a zaplatil 7,50 eura.
„V pondelok 11. augusta boli pre lotériu EXTRA VÝPLATA vyžrebované z prvého osudia čísla 6, 15, 16, 21, 22, 24 a z druhého, powerballového osudia bolo vyžrebované číslo 5. Všetky čísla vyžrebované z prvého osudia mal aj úspešný hráč na svojej stávke v jednom z pätice svojich tipov, ale tesne „netrafil“ powerballové číslo – tam mal totiž štvorku,“ informuje Tipos na webe.
