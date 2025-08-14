Mesto vysvetlilo, čo robiť pri strete alebo útoku.
Liptovský Hrádok na sociálnej sieti informuje o zvýšenom pohybe medveďa hnedého v intraviláne mesta. Občanom odporučili niekoľko rád, ako sa vyhnúť stretu so šelmou. Taktiež vysvetlili, čo robiť pri strete alebo pri útoku.
Na sociálnej sieti občanom odporučili, aby v prípade stretu v lokalite Hradská hora, Celiny, Dovalovo a „horný“ Hrádok kontaktovali zásahový tím TANAP na čísle 0903 987 628. V prípade, že šelmu spozorujú v lokalite „dolný“ Hrádok od Váhu smerom na Zapač a Porúbku, tak by mali kontaktovať zásahový tím NAPANT na čísle 0903 201 978.
