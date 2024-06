Danko, Žiga aj Šutaj Eštok fandili Slovákom priamo vo Frankfurte. V rovnakom čase tam bol vládny špeciál, pracovný program nemali

Čo sa deje: Viacerí vládni predstavitelia sa nachádzali na štadióne vo Frankfurte. Podľa radaru sa v meste nachádzal aj vládny špeciál, ktorý priletel do mesta ráno a odletel po zápase. Politici neinformovali, že by mali v Nemecku pracovný program.

Z bratislavského letiska odletelo v pondelok o šiestej ráno vládne lietadlo Airbus A-319 do Frankfurtu, kde slovenská reprezentácia odohrala prvý zápas turnaja Euro 2024. Po večernom zápase sa lietadlo vrátilo naspäť do Bratislavy.

Na zápase sa nachádzal predseda SNS Andrej Danko a minister práce Erik Tomáš (Hlas). Podľa informácií denníka SME zápas na štadióne sledovali aj predseda parlamentu Peter Žiga (Hlas) a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas).

O využití vládneho lietadla rozhoduje minister vnútra.

Ani jeden zo spomínaných predstaviteľov neavizoval, že by mal v pondelok v Nemecku pracovný program. Lietadlo tak zrejme použili na súkromné účely.

Prečo je to dôležité: Vládne lietadlá sú určené na oficiálne účely a ich využívanie na súkromné aktivity môže znamenať plytvanie verejnými zdrojmi. Andrej Danko v minulosti kritizoval vtedajšieho prezidenta Kisku za to, že odletel z Bratislavy do Popradu vládnym lietadlom na súkromný účel.

Citát: „V zástupe ochrankárov si tam vykračoval Andrej Danko, zastupujúci predseda parlamentu Peter Žiga, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister školstva Tomáš Drucker a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš,“ informoval portál Pluska.sk.

Širší kontext: Cena letu stojí podľa rôznych leteckých portálov približne 7000 eur. Cena za let naspäť na Slovensko sa mohla pohybovať okolo 30-tisíc eur. Podľa informácií denníka sa vládni predstavitelia nachádzali v zóne, v ktorej mali k dispozícii zadarmo jedlo a nápoje. Cena lístkov sa v tomto úseku pohybuje okolo 1 250 až 2 500 eur v závislosti od konkrétnych miest.

Andrej Danko v minulosti kritizoval vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku, ktorý využil vládne lietadlo na súkromné účely. „Nedovolí si to premiér ani jeden ústavný činiteľ. Ostal som v šoku, že niekto nevie rozoznať, čo je súkromné a štátne. Objednať lietadlo pre svojich blízkych z Popradu do Košíc a na to muselo vzlietnuť lietadlo z Bratislavy?“ kritizoval Danko prezidenta za súkromné využitie lietadla.