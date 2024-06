Slováci dostanú na opatrovanie detí s ŤZP o 100 eur viac. Po novom majú nárok na 200 eur mesačne

Príspevok na opatrovanie detí s ŤZP sa zdvojnásobí na 200 eur.

Príspevok na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa zvýši zo súčasných 100 eur na 200 eur, zmení sa aj systém odľahčovacej služby. Okrem toho by sa mal zvýšiť počet hodín na opatrovanie v pobytových zariadeniach aj pre terénnu a ambulantnú službu.

„Dnes som podpísal dve novely zákonov, a to novelu zákona o sociálnych službách a novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, to znamená, že tento balík noviel ide do medzirezortného pripomienkového konania,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Zmeniť by sa mal aj režim odľahčovacej služby. Tomáš spresnil, že po novom budú môcť rodičia využiť na pobytovú starostlivosť až 30 dní v rámci jedného roka. Pri terénnej opatrovateľskej službe sa zvýši počet hodín z doterajších osem na 48 hodín mesačne.

Ročne tak môžu rodičia podľa ministra práce využiť až 360 hodín na terénnu alebo ambulantnú službu. Odľahčovaciu službu po novom uhradí štát. Od budúceho roka to budú platiť z Európskeho sociálneho fondu.

Vyčlenia 5 miliónov eur

Minister Tomáš doplnil, že orientačne na pobytovú službu pôjde mesačne z rozpočtu viac ako 1 500 eur. Ambulantná služba by sa mala pohybovať okolo sumy 645 eur na mesiac a terénna služba okolo 10 eur na hodinu. Ministerstvo práce chce z rozpočtu na tieto príspevky od septembra do konca tohto roka uvoľniť 200-tisíc eur. Budúci rok je na to z eurofondov vyčlenených 4,8 milióna eur.