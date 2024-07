VIDEO: Hurikán Beryl sprevádza vietor s rýchlosťou 260 km/h. Môže spôsobiť katastrofu obrovských rozmerov

Prečo je to dôležité: Hurikán môže mať závažné ekonomické a humanitárne dôsledky. Upozorňovanie na zmeny v hurikánových sezónach a ich neobvyklej intenzity môže zvýšiť povedomie o klimatických zmenách a ich nebezpečných dôsledkoch.

Širší kontext: Ide o prvý hurikán tohtoročnej sezóny v Atlantickom oceáne. Beryl sa zmenil z tropickej búrky na hurikán prvej kategórie iba v sobotu. NHC očakáva, že sa bude ďalej presúvať k Jamajke.



Vznik takého nebezpečného hurikánu tak skoro po 1. júni, ktorý sa považuje za začiatok hurikánovej sezóny v Atlantiku trvajúcej do 30. novembra, je nezvyčajný. Beryl predbehol hurikán Dennis, ktorý podľa údajov NHC 4. kategóriu dosiahol 8. júla 2005.



Americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) v máji predpovedal, že hurikánová sezóna v Atlantiku bude v roku 2024 nadpriemerná. Dôvodom sú nadpriemerne teplé povrchové vody a očakávaný nástup fenoménu La Niňa, ktorý spôsobí ochladenie povrchových vôd vo východnej časti Tichého oceánu.

Wow! Look at the lightning in Hurricane Beryl's eye wall ⚡️👀pic.twitter.com/p4hnDtehWk