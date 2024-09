Kamiónu, ktorý prevážal mesačnú tržbu vo vreciach, sa nečakane povolili zámky.

Obyvatelia čínskeho mesta Charbin na severovýchode krajiny zažili nezvyčajnú situáciu. Z okolo prechádzajúceho kamiónu sa vyrútili vrecia plné bankoviek, informuje Dimsum Daily. Išlo o mesačnú tržbu miestnej autobusovej dopravy, ktorá ju práve viezla do banky.

Zámky, ktoré tržbu držali, však nečakane povolili a podnik takmer prišiel o mesačný zárobok. Miestni okamžite pribehli k poletujúcim bankovkám a začali ich zbierať. Vyzbieraný zárobok odovzdali majiteľom, ktorí ich následne odviezli do banky. Po vložení peňazí do banky vysvitlo, že miestni si z roztrúsených bankoviek nedali nič do vrecka.