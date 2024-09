Veľká jesenná predpoveď: Meteorológovia očakávajú vysoké teploty až do novembra, prekvapiť môžu aj extrémne dažde

Tohtoročná jeseň bude v Európe podľa meteorológov nezvyčajne horúca. Teploty by mohli ešte počas októbra dosahovať až 25°C, pričom obdobná výška teplôt môže pretrvávať až do novembra, informuje Meteogiornale.it.

Jeseň by mala so sebou priniesť aj mnohé zrážky. Meteorológovia očakávajú extrémne dažde, ktoré môžu spôsobiť záplavy. V kontraste však v niektorých oblastiach južnej Európy treba očakávať najmä dlhé obdobia sucha.

Dôvodom nezvyčajného počasia je pôsobenie javu El Niño, ktorý je tento rok mimoriadne silný. Ďalším kľúčovým faktorom je globálne otepľovanie, ktoré zosilňuje aj pôsobenie javu.

Prečítaj si aj tieto články:

Very impressive weather pattern in Europe right now.



Strong easterly winds and hot in Central/Northern Europe meanwhile heavy rain plagues the west with much cooler conditions. The heat is breaking records (for this time of year).



THREAD pic.twitter.com/vxXo9R8sDe