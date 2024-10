Odchod do dôchodku ovplyvňuje viacero faktorov.

Odchod do dôchodku na Slovensku závisí predovšetkým od dátumu narodenia a počtu vychovaných detí.

Bezdetní ľudia narodení v novembri 1961 môžu odísť do penzie začiatkom budúceho roka.

Matky narodené v januári 1963, ktoré vychovali tri deti, môžu odísť do dôchodku už v januári, vďaka zníženému dôchodkovému veku, informuje Finsider.

Širší kontext: Predčasný odchod do dôchodku sa týka aj mužov, ktorí vychovali deti. Muži, ktorí sa narodili v septembri 1962 a vychovali dve deti, majú tiež nárok na odchod do penzie v v januári 2025.

Ak sa muž narodil napríklad v januári roku 1963 a vychoval tri deti, tiež môže do penzie odísť v začiatkom budúceho roka. Ak bude platiť rovnaký rok aj počet detí, no muž sa narodil v decembri, o odchod do dôchodku môže požiadať začiakom decembra 2025.

