Ministerstvo dopravy vysvetlilo pravidlá.
Bezplatné cestovanie vo vlakoch počas leta platí len pre aktuálnych študentov. Absolventi stredných škôl (SŠ) a prvého stupňa vysokých škôl (VŠ) v čase letných prázdnin nemajú štatút študenta, nárok však majú na zľavnené cestovné. Upozornilo na to Ministerstvo dopravy (MD) SR s tým, že zľavnené cestovné neznamená zadarmo.
Rezort dopravy vysvetlil, že za študentov sa považujú stredoškoláci a vysokoškoláci mimo času medzi ukončením a začatím rôznych stupňov vysokoškolského štúdia. Nárok na bezplatnú prepravu majú aj všetky deti do 15 rokov bez ohľadu na to, akú školu navštevujú.
Štatút študenta podľa rezortu nemajú osoby do 26 rokov, ktoré neštudujú na žiadnej škole. Študentmi nie sú ani absolventi strednej školy, a to odo dňa ukončenia stredoškolského štúdia po deň zápisu na vysokú školu a rovnako ani absolventi bakalárskeho stupňa VŠ, a to od ukončenia prvého stupňa vysokoškolského štúdia po deň zápisu na druhý stupeň VŠ štúdia. Absolventi SŠ a VŠ v čase letných prázdnin nie sú oficiálne študentmi žiadnej školy, preto nemajú štatút študenta, prízvukovalo MD.
„Pre tieto skupiny platí rozdielna sadzba cestovného. Každý so štatútom študenta môže vo vlakoch neobmedzene využívať bezplatnú dopravu. Tí, ktorí nie sú študenti, majú nárok na zľavnené cestovné. Upozorňujeme však, že zľavnené neznamená zadarmo,“ uviedol rezort dopravy. Doplnil, že mladí ľudia - neštudenti do 26 rokov si môžu zakúpiť v Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) preukaz, ktorý im zabezpečí zľavu 25 % na jednorazové cestovné. V lete môžu s týmto preukazom tiež využiť výhodný mesačný lístok.
Nový druh zliav
Ministerstvo pripomenulo, že pre neštudentov do 26 rokov zavedie nový druh zliav. „Na základe už platnej vyhlášky si budú môcť od 1. 7. 2026 kupovať lístky so zľavou z plnej ceny. Toto opatrenie bude okrem vlakov platiť aj v regionálnej autobusovej doprave a v MHD,“ uviedlo MD s tým, že zachovaný zostane aj výhodný mesačný lístok od ZSSK.
Študentská rada stredných škôl minulý týždeň upozornila, že ZSSK podľa nich porušuje platnú vyhlášku, keď študentom končiacich ročníkov SŠ a VŠ neumožňuje cestovať bezplatne aj počas letných prázdnin. Podľa študentov ZSSK ukončuje status študenta už po maturite alebo inej záverečnej skúške, čím podľa nich obchádza vyhlášku a ignoruje platnosť študentského preukazu ISIC, ktorý platí do konca septembra.
