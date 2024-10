Nový typ podvodu cieli na seniorov, podvodníci sa vydávajú za členov rodiny.

Nový typ podvodu cieli na seniorov, podvodníci sa pritom v SMS vydávajú za ich rodinných príslušníkov.

Podvodníci si rozvinutím konverzácie od seniorov pýtajú finančné prostriedky a iné citlivé údaje, informoval v piatok Inštitút alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA).

Citát: „Podvodníci zasielajú seniorom podvodné SMS správy, v ktorých informujú seniora, vystupujúc pritom v pozícii jeho rodinného príslušníka, že došlo k zmene telefónneho čísla na strane ich rodinného príslušníka. Najčastejšie ako dôvod uvádzajú poškodenie telefónu a SIM karty. Senior je SMS správou vyzvaný, aby si uložil nový telefonický kontakt na rodinného príslušníka. Následne podvodník rozvíja diskusiu so seniorom a pod vymyslenou legendou ho informuje, že súrne potrebuje poslať finančné prostriedky,“ priblížila právnička inštitútu Sylvia Ďatelinková.

Širší kontext: Podvodná správa podľa odborníčky pôsobí naliehavo, textácia prechádza z vykania do tykania, je neosobná a následne prechádza komunikácia s podvodníkom z nátlakovej do agresívnej formy. Podvodník by sa mal pritom neustále dožadovať zaslania peňažných prostriedkov a výnimkou nie je ani žiadosť o poskytnutie prístupových údajov do elektronického bankovníctva alebo citlivých údajov o platobnej karte. Pôvodná správa je zvyčajne odoslaná zo zahraničného telefónneho čísla, doplnila Ďatelinková.