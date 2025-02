Meteorológovia očakávajú sneženie vo viacerých častiach Slovenska.

Na Slovensko sa dnes vrátila zima. Nasledujúce dni môžeš očakávať nízke teploty, ale aj sneženie vo viacerých oblastiach. Do bieleho rána sa zajtra zobudia obyvatelia západného a stredného Slovenska. Podľa iMeteo.sk nasneží najmä na Považí, Hornej Nitre či v oblasti Turca.

Podľa meteorológov by malo napadnúť najviac snehu na Považí. Obyvateľov čaká 5 centimetrov snehu. V oblasti Turca odhadujú približne 3 centimetre snehu. Slabé sneženie meteorológovia očakávajú aj na východe Slovenska. V oblasti Košíc napadnú približne 2 centimetre snehu.

Chladná vlna dorazí na Slovensko na Valentína s celodennými mrazmi a teplotami, najmä v oblastiach so snehovou pokrývkou. Na juhu budú teploty miernejšie, no stále výrazne nízke. Očakávajú sa aj zrážky, prevažne snehové, a to najmä na severe. V dolinách a kotlinách by mohli teploty dokonca klesať aj pod hodnotu -20 °C.

Priprav sa na poľadovicu

V Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji treba od stredy večera počítať s tvorbou poľadovice. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí od 21.00 h až do štvrtka (13. 2.) doobeda. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ.

