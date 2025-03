Polícia prípad vyšetruje, no blízki nebohej tvrdia, že pomoc mohla prísť skôr.

Český raper Dominik Vyšata, ktorý je známy aj pod umeleckým menom Vercetti, čelí aktuálne podozreniu v súvislosti so smrťou mladej Slovenky. Tento prípad vyšetruje aj polícia. Tragická udalosť sa odohrala v bratislavskom štúdiu koncom minulého roka, upozornili tvnoviny.sk.

Podľa blízkych 25-ročnej Slovenky existujú indície, že mohol zohrávať úlohu v jej smrti práve spomínaný raper. Rodina zosnulej taktiež prehovorila o okolnostiach prípadu a vyjadrila pochybnosti nad tým, ako polícia prípad vyšetruje.

Najbližší nebohej vylučujú, že by bola drogovo závislá. Polícia potvrdila, že vyšetrovanie naďalej prebieha, no zatiaľ neoznámila žiadne obvinenia.

„Záchranári povedali, že ona zomrela pol hodinu predtým, ako prišli a sú aj videá, kde ona už leží na zemi. On dá najprv na seba to video, potom na ňu a ešte tam napísal, že má problém a poslal to niekomu cez sociálne siete a poslal to niekomu, čiže on už vedel, že je s tým nejaký problém,“ objasňuje kamarátka pre TV Markíza. Podľa kamarátky jej bola podaná droga GHB. Nevie, či si ju dala dobrovoľne.

U rapera polícia našla okrem GHB aj kokaín a hašiš. Zadržali ho, ale nakoniec ho prepustili.

Raper odmieta odpovedať na otázky o tragédii.