Ukrajina aj Rusko na seba v noci na štvrtok (20. marca) vzájomne útočili dronmi. Podľa ruských predstaviteľov a štátnych médií vypukol po útoku ukrajinských dronov v juhoruskej Saratovskej oblasti požiar na letisku v blízkosti strategickej leteckej základne Engels-2.



Gubernátor Saratovskej oblasti Roman Busargin uviedol, že na mesto Engels zaútočil ukrajinský dron. Po útoku začalo horieť miestne letisko a okolitých obyvateľov evakuovali.

Letecká základňa Engels sa nachádza v blízkosti mesta Saratov približne 700 kilometrov od frontovej línie na Ukrajine. Na základni sú umiestnené ťažké strategické bombardéry Tupolev Tu-160 schopné niesť jadrové zbrane.



Ruské ministerstvo obrany ďalej uviedlo, že v noci na štvrtok (20. marca) protivzdušná obrana zostrelila 132 ukrajinských dronov nad šiestimi rôznymi juhoruskými oblasťami vrátane 54 bezpilotných lietadiel v Saratovskej oblasti. Kyjev uviedol, že Rusko v noci vypustilo 171 dronov. Viac ako 130 z nich sa ukrajinským silám podarilo zneškodniť.

Tento útok prichádza v čase, keď Rusko a Spojené štáty oznámili vytvorenie expertných skupín na riešenie konfliktu. V telefonáte sa tiež dohodli na 30-dňovom prímerí útokov na energetickú infraštruktúru.

Vladimir Putin stanovil ako podmienku ukončenia vojny úplné zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine. Zatiaľ čo Washington a Moskva rokovali, francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Olaf Scholz vyhlásili, že Európa bude v podpore Kyjeva pokračovať.

Russian Telegram channels report this morning that Engels-2 airbase—home to Russia’s Tu-95 and Tu-160 strategic bombers, which regularly launch missile attacks onto the people of Ukraine—is now facing serious difficulties. pic.twitter.com/6uijALSmNq