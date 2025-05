Tvrdí, že politické relácie prispievajú k napätiu v spoločnosti a zvyšujú riziko fyzických útokov na verejné osoby.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) avizuje Bezpečnostnú radu SR pre nárast nenávistných prejavov, fyzických konfliktov a vysokej pravdepodobnosti ďalšieho útoku na verejného činiteľa. Zaoberať sa tým chce aj na rokovaní vlády. Informoval o tom v liste predsedom politických strán a štyrom televíziám, kde navrhol aj presun televíznych diskusií z nedele na pracovné dni.

Fico považuje za neakceptovateľné, že namiesto výmeny argumentov sa v politike čoraz častejšie používajú urážky a vyhrážky. „Tento spôsob politickej komunikácie sa stáva pre médiá a niektoré strany prijateľný,“ napísal Fico. Navrhuje preto, aby sa politické diskusie neuskutočňovali v nedeľu, ktorú označil za deň pokoja.

Podľa neho v Európe neexistuje iný štát, kde by boli každú nedeľu štvorhodinové maratóny politických debát. Hovorí, že občania by v tento deň nemali byť vystavení mediálnym konfliktom. Zároveň oznámil, že on a predstavitelia strany Smer-SD sa prestanú nedeľných televíznych diskusií zúčastňovať, a to bez ohľadu na to, či ostatné médiá a strany jeho návrh prijmú. Presun relácií na pracovné dni by podľa neho mohol „zmierniť agresivitu a politickú nenávisť v krajine“.

K návrhu sa vyjadril Michal Šimečka

Michal Šimečka, predseda opozičného hnutia PS, reagoval na návrh predsedu vlády SR Roberta Fica týkajúci sa zákazu nedeľných diskusií. Tvrdí, že o tom, čo sa bude vysielať a pozerať, rozhodujú občania a nezávislé médiá.

Vyjadril sa teda jasne: „Ušetrím Robertovi Ficovi poštovné. Žiaden list s návrhom zákazu nedeľných diskusií mi nemusí posielať. Viem, že sa zúfalo snaží podobať na ruského či čínskeho prezidenta, ale na Slovensku je sloboda a demokracia.“