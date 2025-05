KDH chce odmeniť ženy, ktoré pracujú a zároveň sa starajú o deti.

KDH navrhuje viac dovolenky pre pracujúce matky. Získať by mohli až 12 dní navyše.

Nový návrh by sa mohol týkať tisícok slovenských žien. Do platnosti má vstúpiť začiatkom roka 2026, informuje portál O peniazoch.sk.

Pracujúcim matkám by mohla od januára 2026 pribudnúť dovolenka navyše. Poslanci Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) predložili novelu Zákonníka práce, ktorá by ženám s deťmi vo veku od 3 do 15 rokov zabezpečila až 12 dní plateného voľna navyše ročne. Cieľom návrhu je podporiť ženy, ktoré musia často kombinovať prácu so starostlivosťou o rodinu.

Podľa návrhu by matka mala nárok na jeden deň dovolenky navyše za každý mesiac, v ktorom sa stará o dieťa spĺňajúce vekové kritériá. Ak by dieťa počas roka prekročilo hranicu troch alebo pätnástich rokov, počet dní dovolenky by sa upravil pomerne. Tento bonus by sa pripočítaval k štandardnej výmere dovolenky.

KDH chce zlepšiť podmienky pre zamestnané matky

Opozičné KDH návrh argumentuje snahou vytvoriť priaznivejšie podmienky pre zamestnané ženy a lepšie zosúladiť pracovný a rodinný život. Návrh však zatiaľ neprešiel legislatívnym procesom – ak ho parlament schváli, platiť by mohol už od začiatku budúceho roka.

