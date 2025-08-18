Firma na Slovensku prevádzkovala 27 predajní.
Český distribútor kuchynského vybavenia a domácich potrieb Vetro-plus posiela do konkurzu svoju slovenskú spoločnosť BANQUET. Firma na Slovensku prevádzkovala 27 predajní a zamestnávala viac ako 100 ľudí, informuje Denník N.
Zákazníci si už vo februári všimli, že predajne sa po celom Slovensku zatvárajú. Upozorňovali na prázdne regály a oznámenia o „technických príčinách“ zatvorenia obchodov. Podľa Denníka N sú kontakty na predajne už neaktívne. Spoločnosť odpojila aj telefónne linky.
Finančná situácia firmy BANQUET nebola priaznivá. Od svojho vstupu na slovenský trh v roku 2018 zaznamenala zisk iba raz, v roku 2021, kedy dosiahla 83-tisíc eur. V ostatných rokoch vykazovala straty a aktuálne dlhuje Sociálnej poisťovni 64-tisíc eur na odvodoch.
