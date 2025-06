Trump do dvoch týždňov rozhodne o vojenskom útoku na Irán, no stále preferuje diplomatické riešenie.

Americký prezident Donald Trump sa plánuje v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov rozhodnúť, či USA podniknú vojenský útok na Irán. Preferuje však stále skôr diplomatické riešenie.

Trump uviedol, že existuje veľká šanca na rokovania, ale nie je isté, že sa uskutočnia.

Prezident vraj považuje za dôležité zabrániť Iránu vo vývoji jadrových zbraní. Dodal, že celý svet, s výnimkou iránskeho režimu, s týmto postojom súhlasí.

Aktuálne prebiehajú diskusie s európskymi partnermi, pričom Trump zdôraznil, že sa nebojí použiť silu, ak to bude nevyhnutné.

Citát: „Na základe skutočnosti, že existuje veľká šanca na rokovania s Iránom, ktoré sa môžu, ale aj nemusia uskutočniť v blízkej budúcnosti, sa v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov rozhodnem, či to spravím alebo nie,“ povedal.

Širší kontext: Biely dom predpokladá, že Irán by mohol vytvoriť jadrovú bombu v priebehu niekoľkých týždňov, ak by najvyšší vodca dal povolenie na dokončenie zbrane.

Teherán v súčasnosti už siedmy deň reaguje na izraelské útoky, pričom najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí varuje, že odpoveď na potenciálny útok USA by spôsobila „nenapraviteľnú ujmu“. Trump predtým vyhlásil, že mu „došla trpezlivosť“ s Iránom, ale rokovania nie sú úplne vylúčené.

Prezident nevylúčil možnosť, že by sa USA pridali k izraelským útokom na iránske ciele, a poznamenal: „Môžem to urobiť, nemusím to urobiť. Nikto nevie, čo urobím.“ Trump podporuje izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v pokračovaní útokov a popisuje Irán ako bezbranný voči vzdušným obranným systémom.

Prečítaj si aj tieto články: