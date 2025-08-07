Kategórie
Štát Slovákom prispeje na cestu do práce: Zamestnanci môžu získať až 200 eur

Štát Slovákom prispeje na cestu do práce: Zamestnanci môžu získať až 200 eur
Zdroj: Unsplash/freestocks/Lukasz Radziejewski

Podpora sa poskytuje štandardne na obdobie šiestich mesiacov, no v prípade znevýhodnených uchádzačov až na jeden rok.

Štát motivuje nezamestnaných k návratu do pracovného života aj formou finančnej podpory. Jednou z možností je príspevok na dochádzku za prácou, ktorý pomáha pokryť časť nákladov na cestovanie do zamestnania. Tento príspevok môžu získať ľudia, ktorí boli evidovaní na úrade práce minimálne tri mesiace a následne si našli zamestnanie na trvalý pracovný pomer. Nepatria sem teda dohody mimo pracovného pomeru, informuje Finsider.

Uchádzač môže získať maximálne 200 eur

Podmienkou je, že o príspevok treba požiadať najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do práce. Úrad práce potom so žiadateľom uzatvára dohodu. Výška príspevku závisí od vzdialenosti medzi bydliskom a pracoviskom a počtu odpracovaných dní v mesiaci. Maximálne môže uchádzač získať 200 eur mesačne. Ak počas poberania príspevku zamestnanec zmení prácu a medzi oboma pozíciami nie je prestávka, príspevok sa vypláca ďalej.

Podpora sa poskytuje štandardne na obdobie šiestich mesiacov, no v prípade znevýhodnených uchádzačov až na jeden rok. Po jeho ukončení je možné požiadať o príspevok znova, no až po uplynutí jedného roka od posledného vyplácania. Cieľom tejto pomoci je uľahčiť dochádzanie do práce a motivovať ľudí, aby si udržali pracovné miesto aj mimo svojho bydliska.

  • vzdialenosť v kilometroch výška príspevku (€)
    nad 4 km – do 10 km 30 €
    nad 10 km – do 20 km 40 €
    nad 20 km – do 30 km 60 €
    nad 30 km – do 40 km 75 €
    nad 40 km – do 50 km 80 €
    nad 50 km – do 60 km 95 €
    nad 60 km – do 80 km 105 €
    nad 80 km – do 100 km 125 €
    nad 100 km – do 150 km 150 €
    nad 150 km – do 200 km 185 €
    nad 200 km 200 €

Pracovná zmluva je nutná

Ak chcete získať príspevok na dochádzku za prácou, musíte spolu so žiadosťou predložiť pracovnú zmluvu a v prípade iného miesta výkonu práce aj potvrdenie od zamestnávateľa. Pri prechodnom pobyte treba doložiť aj jeho potvrdenie.

Žiadosť podávate na úrade práce, kde ste boli evidovaní, a to elektronicky (s eID), poštou alebo osobne. Podanie je bezplatné. Ak úrad obdrží všetky doklady, prvú platbu vyplatí do 30 dní. Poskytnutie príspevku však nie je automatické – úrad môže, ale nemusí žiadosť schváliť. Výhodnejší môže byť príspevok na sťahovanie za prácou.

autobus Slovak Lines
Zdroj: TASR/Jakub Kotian
Náhľadový obrázok: Unsplash/freestocks/Lukasz Radziejewski
Náhľadový obrázok: Unsplash/freestocks/Lukasz Radziejewski
