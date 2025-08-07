Podpora sa poskytuje štandardne na obdobie šiestich mesiacov, no v prípade znevýhodnených uchádzačov až na jeden rok.
Štát motivuje nezamestnaných k návratu do pracovného života aj formou finančnej podpory. Jednou z možností je príspevok na dochádzku za prácou, ktorý pomáha pokryť časť nákladov na cestovanie do zamestnania. Tento príspevok môžu získať ľudia, ktorí boli evidovaní na úrade práce minimálne tri mesiace a následne si našli zamestnanie na trvalý pracovný pomer. Nepatria sem teda dohody mimo pracovného pomeru, informuje Finsider.
Uchádzač môže získať maximálne 200 eur
Podmienkou je, že o príspevok treba požiadať najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do práce. Úrad práce potom so žiadateľom uzatvára dohodu. Výška príspevku závisí od vzdialenosti medzi bydliskom a pracoviskom a počtu odpracovaných dní v mesiaci. Maximálne môže uchádzač získať 200 eur mesačne. Ak počas poberania príspevku zamestnanec zmení prácu a medzi oboma pozíciami nie je prestávka, príspevok sa vypláca ďalej.
Podpora sa poskytuje štandardne na obdobie šiestich mesiacov, no v prípade znevýhodnených uchádzačov až na jeden rok. Po jeho ukončení je možné požiadať o príspevok znova, no až po uplynutí jedného roka od posledného vyplácania. Cieľom tejto pomoci je uľahčiť dochádzanie do práce a motivovať ľudí, aby si udržali pracovné miesto aj mimo svojho bydliska.
vzdialenosť v kilometroch výška príspevku (€) nad 4 km – do 10 km 30 € nad 10 km – do 20 km 40 € nad 20 km – do 30 km 60 € nad 30 km – do 40 km 75 € nad 40 km – do 50 km 80 € nad 50 km – do 60 km 95 € nad 60 km – do 80 km 105 € nad 80 km – do 100 km 125 € nad 100 km – do 150 km 150 € nad 150 km – do 200 km 185 € nad 200 km 200 €
Pracovná zmluva je nutná
Ak chcete získať príspevok na dochádzku za prácou, musíte spolu so žiadosťou predložiť pracovnú zmluvu a v prípade iného miesta výkonu práce aj potvrdenie od zamestnávateľa. Pri prechodnom pobyte treba doložiť aj jeho potvrdenie.
Žiadosť podávate na úrade práce, kde ste boli evidovaní, a to elektronicky (s eID), poštou alebo osobne. Podanie je bezplatné. Ak úrad obdrží všetky doklady, prvú platbu vyplatí do 30 dní. Poskytnutie príspevku však nie je automatické – úrad môže, ale nemusí žiadosť schváliť. Výhodnejší môže byť príspevok na sťahovanie za prácou.