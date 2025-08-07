Kategórie
Natália Mišániová
dnes 7. augusta 2025 o 18:38
Čas čítania 1:18

MAPA: Na týchto miestach sa šíria nebezpečné baktérie z mora. Pozri si, kde je situácia najkritickejšia

MAPA: Na týchto miestach sa šíria nebezpečné baktérie z mora. Pozri si, kde je situácia najkritickejšia
Zdroj: Wiki Commons/CDC/James Gathany, europa.eu/vibriomapviewer

Najviac ohrození sú ľudia s oslabenou imunitou.

Vibrio baktérie ohrozujú európske pobrežia najmä počas horúcich letných mesiacov. S príchodom leta a rastúcimi teplotami morskej vody upozorňuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) na zvýšené riziko infekcií spôsobených baktériami rodu Vibrio.

Tieto baktérie prirodzene žijú v brakických vodách – teda tam, kde sa mieša sladká a slaná voda – najmä pri vyšších teplotách a nižšej slanosti. Takéto podmienky sa v Európe vplyvom klimatických zmien vyskytujú čoraz častejšie.

Najčastejšie sa Vibrio vyskytuje v Baltskom mori, no už boli zaznamenané aj v Severnom mori a v ďalších kúpaliskách s uzavretým alebo poloslaným prostredím. S rastúcou teplotou morskej vody sa očakáva šírenie aj do ďalších pobrežných oblastí.

Aké ochorenia baktérie spôsobujú?

Infekcia, tiež známa ako vibrióza, môže vzniknúť po konzumácii surových alebo nedostatočne tepelne upravených morských plodov (napr. ustríc), ale aj cez otvorené rany pri kúpaní. Medzi najčastejšie príznaky patria:

  • hnačka, bolesti brucha, horúčka, zimnica (pri požití baktérií),
  • zápaly kože, začervenanie, opuchy (pri kontakte s poranenou pokožkou),
  • v ťažkých prípadoch môže dôjsť až k sepsi alebo odumretiu tkaniva, hlavne u ľudí s oslabenou imunitou alebo ochoreniami pečene.

V lete 2018 počas vlny horúčav bolo hlásených až 445 prípadov – viac než trojnásobok priemeru z predchádzajúcich rokov.

Ako sa chrániť pred infekciou?

ECDC odporúča tieto opatrenia:

  • nejesť surové alebo zle upravené morské plody, najmä ustrice,
  • vyhýbať sa kúpaniu v brakických vodách, ak máte otvorené rany, škrabance alebo čerstvé tetovania/piercingy,
  • v prípade kontaktu s morskou vodou si poranené miesto dôkladne opláchnite čistou vodou,
  • v prípade príznakov po kúpeli alebo konzumácii morských plodov vyhľadajte lekára.

Zvýšenie informovanosti verejnosti, lekárov a turistov je kľúčové pre prevenciu a včasné zachytenie infekcií. ECDC vyzýva členské krajiny na dôslednejšie sledovanie vibriózy, keďže počet prípadov môže byť podhodnotený.

ECDC sleduje rizikové oblasti

Každé leto ECDC monitoruje podmienky vhodné pre rast baktérií v Baltskom mori a publikuje aktuálne údaje vo svojej správe o infekčných hrozbách. Pomocou nástroja Vibrio Map Viewer, ktorý využíva satelitné dáta o teplote a slanosti vody, dokáže vizualizovať, kde v Európe je riziko najvyššie.

mapa, vibrio
Zdroj: europa.eu/vibriomapviewer
Nebezpečná mäsožravá baktéria Vibrio vulnificus.
Nebezpečná mäsožravá baktéria Vibrio vulnificus. Zdroj: Wiki Commons/CDC/James Gathany
Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: Wiki Commons/CDC/James Gathany, europa.eu/vibriomapviewer
