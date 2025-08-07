Najpriaznivejšia situácia na hubárčenie je na západe Slovenska.
Hubári sa podelili o svoje tipy na portáli nahuby.sk, ktorý poskytuje cenné informácie o výskyte húb a aktuálnej situácii v slovenských lesoch. Aktuálnu mapu húb si pozri tu.
Stránka taktiež poskytuje informácie o konkrétnych rastúcich druhoch húb, ich stručnej identifikácii a opise. Je zároveň poradňou, pokiaľ ide o recepty. Interaktívna mapa zobrazuje dve farby, a to červenú a zelenú. Červená farba znamená počet hlásení od hubárov a zelená rast húb.
O výskyte húb informujú používatelia, ktorí prostredníctvom interaktívnej mapy vyznačujú miesta, na ktorých sa hubám darí. Najviac hubárov je aktuálne na území stredného a západného Slovenska.
Prečítaj si aj tieto články: