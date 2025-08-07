Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 7. augusta 2025 o 9:30
Čas čítania 0:24

MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí

Slovensko
Zdroj: Wikimedia Commons/Archenzo

Najpriaznivejšia situácia na hubárčenie je na západe Slovenska.

Hubári sa podelili o svoje tipy na portáli nahuby.sk, ktorý poskytuje cenné informácie o výskyte húb a aktuálnej situácii v slovenských lesoch. Aktuálnu mapu húb si pozri tu.

Stránka taktiež poskytuje informácie o konkrétnych rastúcich druhoch húb, ich stručnej identifikácii a opise. Je zároveň poradňou, pokiaľ ide o recepty. Interaktívna mapa zobrazuje dve farby, a to červenú a zelenú. Červená farba znamená počet hlásení od hubárov a zelená rast húb.

O výskyte húb informujú používatelia, ktorí prostredníctvom interaktívnej mapy vyznačujú miesta, na ktorých sa hubám darí. Najviac hubárov je aktuálne na území stredného a západného Slovenska.

hríby
Zdroj: nahuby.sk

Hríby Hríby na Slovensku Správy z domova
Náhľadový obrázok: Wikimedia Commons/Archenzo
Domov
Zdieľať
Diskusia