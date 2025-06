Slovensko je medzi dvoma mlynskými kameňmi.

Slovensko je v súčasnosti závislé nielen od politických a ekonomických rozhodnutí v Bruseli, ale čoraz viac aj od nálad vo Washingtone. V prípade zavedenia amerických ciel na Európsku úniu (EÚ) by sme mohli čeliť druhotným dôsledkom ešte predtým, než by Únia stihla koordinovane zareagovať. Vysoká závislosť od exportu robí slovenskú ekonomiku mimoriadne citlivou na globálne otrasy, uviedol analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.



Obzvlášť zraniteľný je automobilový priemysel, ktorý tvorí približne 9,2 % slovenského hrubého domáceho produktu (HDP) a zamestnáva priamo či nepriamo viac ako 165 000 ľudí, upozornil analytik. Uvalenie ciel na dovoz áut a ich komponentov spôsobí pokles dopytu, zníženie výroby a prepúšťanie, najmä v závodoch naviazaných na export mimo EÚ. Najviac zasiahnutý by bol podľa Nemkyho Volkswagen, z ktorého by malo smerovať do USA približne 20 % slovenskej produkcie.

Hrozí, že sa zvýši nezamestnanosť



Vzhľadom na už tak nízku dynamiku rastu po pandémii a energetickej kríze by prípadný colný šok mohol znížiť ekonomický rast Slovenska o 0,5 - 1 percentuálny bod ročne, najmä v prípade, že by bol sprevádzaný ďalšími globálnymi neistotami, upozornil analytik. Doplnil, že pokles výroby by ohrozil tisíce pracovných miest, čo by mohlo zvýšiť nezamestnanosť a prehĺbiť sociálne rozdiely medzi regiónmi.



„Slovensko sa stále spamätáva z vysokej energetickej inflácie a vyššie náklady na energie v kombinácii s poklesom priemyselnej aktivity by mohli priniesť nové vlny finančných problémov pre podniky. Tie menej kapitálovo silné môžu skončiť až krachom,“ skonštatoval odborník. Zintenzívnenie obchodného napätia medzi EÚ a USA by mohlo navyše odradiť niektoré nové investície, najmä v technologických a výrobne náročných odvetviach.



Obchodná vojna je podľa hlavného analytika XTB Pavla Peterku vždy zlá správa. „Obzvlášť pre exportne orientované ekonomiky, ako je Slovensko. Druhou zlou správou je, že si americký prezident Donald Trump z rôznych dôvodov vybral automobilový priemysel ako jedno z bojísk. Svojou politikou sa snaží vrátiť zamestnanosť do amerických automobiliek a pomôcť im s konkurencieschopnosťou na domácom trhu. Veľmi pochybujem, že tieto kroky povedú k požadovanému cieľu,“ skonštatoval Peterka.

Prečítaj si aj tieto články: