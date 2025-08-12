Incident, ktorý sa stal po hádke s partnerom, nikoho nezranil.
Mestskí policajti v Nitre riešili neobvyklý incident, keď žena zo šiesteho poschodia vyhadzovala z okna bytu na Hornotabánskej ulici oblečenie, monitor k počítaču a rôzne ďalšie predmety. Dôvodom mala byť nezhoda s jej partnerom.
Mestskí policajti po prijatí oznámenia okamžite prišli na miesto. Aby predišli zraneniu osôb, zabezpečili chodník a cestu. Následne sa presunuli k bytu na šiestom poschodí.
Na chodbe našli muža a v dverách bytu stála žena, ktorá policajtom potvrdila, že ide o jej partnera, ktorého žiada, aby sa odsťahoval. Na miesto sa dostavila aj policajná hliadka.
Žena za prítomnosti oboch hliadok dovolila mužovi vojsť do bytu, aby si zbalil veci. Policajti ostali na mieste, kým muž neopustil byt, a následne si pozbieral svoje veci, ktoré boli rozhádzané na ulici. Incident sa, našťastie, zaobišiel bez zranení.