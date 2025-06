Niektorí respondenti podporujú vyšší rozpočet pre armádu, iní by radšej videli peniaze investované do zdravotníctva, školstva alebo kultúry.

Vyrazili sme do ulíc Bratislavy, aby sme sa ľudí spýtali, čo vravia na potenciálne navýšenie výdavkov na obranu z 2 % HDP na 5 %.

Členské krajiny NATO sa totiž v nedeľu 22. júna dohodli na texte spoločného vyhlásenia, ktoré predstavia počas blížiaceho sa summitu Aliancie v Haagu. Dokument obsahuje ambiciózny cieľ – každoročné zvýšenie obranných výdavkov až na úroveň 5 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Napriek tomu, že Španielsko v priebehu týždňa vyjadrilo určité výhrady, všetkých 32 členských štátov nakoniec našlo spoločnú reč a návrh podporilo. Konečné schválenie vyhlásenia však ešte čaká na potvrdenie zo strany prezidentov a premiérov jednotlivých krajín na samotnom summite, ktorý prebehne už tento utorok (24. júna) a stredu (25. júna).

Navýšenie výdavkov inicioval americký prezident Donald Trump a silnú podporu mu vyjadril aj súčasný generálny tajomník NATO – Mark Rutte.

Niektorí v tom nevidia problém

„Vo všeobecnosti si nemyslím, že je to nejaký problém. Myslím si, že je to dokonca lepšie, pretože tým armáda získa väčší rozpočet,“ povedal nám jeden z respondentov.



Ďalší z opýtaných zas poukázal na slabšie postavenie Slovenska v rámci NATO: „Slovensko je celkom malá krajina na to, aby mala nejaký vplyv na to, čo sa reálne deje. No na druhú stranu sme súčasťou partnerstiev, ktoré so sebou nesú záväzky, a tie by sme mali dodržiavať.“



Na otázku, čo si myslí o zvýšení obranných výdavkov v rámci NATO, dodal : „Nie je to o absolútnych číslach, ale o podiele z HDP – aj tak zaplatíme menej ako veľké ekonomiky.“

Viacerí respondenti sa však naopak zhodli, že zvyšovanie výdavkov nie je potrebné a súčasná úroveň 2 % HDP je podľa nich postačujúca. Tvrdia, že Slovensko má iné oblasti, do ktorých by malo investovať – napríklad zdravotníctvo, školstvo či kultúru.