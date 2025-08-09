Najdrahšie sú v Bratislavskom kraji, najlacnejšie v Trenčianskom.
- Ceny rekreačných nehnuteľností na Slovensku tento rok dosiahli úroveň takmer 1 200 eur za meter štvorcový, čo je najvyššie za posledný rok a blíži sa to k rekordným číslam z leta 2023.
- Bratislavský kraj má najdrahšie rekreačné nehnuteľnosti, kde sa ceny šplhali až na 2 172 eur/m².
- Konzervatívne ceny sa držia v Banskobystrickom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, kde za meter štvorcový zaplatíš od 906 eur do 956 eur.
Citát: „Tieto ceny (v Bratislavskom kraji) sú výrazne ovplyvnené hodnotami rezidenčných nehnuteľností, ktoré sú v Bratislavskom kraji rovnako najdrahšie,“ uviedol PR manažér Nehnuteľnosti.sk Filip Domovec.
Kontext: Počas pandémie covidu ceny rekreačných nehnuteľností značne stúpli. Najvýraznejší bol nárast v roku 2023, keď cena stúpla na 1 272 eur/m², čo predstavovalo rast o 69,6 % za dva roky. Aj napriek maximám je trh s rekreačnými nehnuteľnosťami v porovnaní s trhom rezidenčných nehnuteľností výrazne menší. Sezónne faktory, ako je letná turistická sezóna, ktorá trvá od apríla do septembra, zvyšujú ceny o približne 4 %, pretože dopyt je v lete vždy vyšší.