Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 10. augusta 2025 o 14:16
Čas čítania 1:06

Kyjev odsúdil Ficove slová o Ukrajine. Ten z Chorvátska kritizuje sankcie a západných spojencov

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Kyjev odsúdil Ficove slová o Ukrajine. Ten z Chorvátska kritizuje sankcie a západných spojencov
Zdroj: Facebook/Robert Fico

Ukrajinská diplomacia kritizuje premiéra Fica za výroky, ktoré odkazuje z dovolenky v Chorvátsku.

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí ostro reagovalo na vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktoré zazneli vo videu z jeho dovolenky v Chorvátsku. Podľa Kyjeva sú jeho slová ľahkovážne, urážajú pamiatku padlých a odporujú duchu dobrého susedstva. Upozornili na to Aktuality.sk.

„Je poľutovaniahodné, že hlava vlády členského štátu EÚ si dovoľuje uchyľovať sa k otvorene útočnej rétorike voči Ukrajine a ukrajinskému ľudu, ktorý naďalej hrdinsky odoláva ruskej agresii a bráni svoju krajinu v záujme bezpečnosti celého európskeho kontinentu,“ napísal ukrajinský rezort diplomacie.

Fico vo videu k plánovanému samitu Trump–Putin na Aljaške vyhlásil, že Ukrajina bola použitá Západom na oslabenie Ruska, čo sa nepodarilo, a za čo „bude musieť draho zaplatiť“.

 „Pamätáte sa na starú africkú pravdu, ktorú tak rád opakujem? Je jedno, či sa slony bijú alebo sexujú, vždy trpí tráva. Nech rokovanie slonov 15. augusta dopadne akokoľvek, trpieť bude tráva – v tomto prípade Ukrajina,“ povedal Fico.

Dodal, že členstvo Ukrajiny v NATO je nemožné a konflikt nemá vojenské riešenie. Ukrajinských lídrov obvinil, že podporovali neúspešnú stratégiu Západu.

Kritizoval západných spojencov

Premiér tvrdil, že vojna mohla skončiť už v apríli 2022, ak by tomu nezabránili viacerí západní politici. Zdôraznil, že najdôležitejšie je dosiahnuť okamžité prímerie a zabrániť ďalšiemu „nezmyselnému zabíjaniu Slovanov“. Zároveň kritizoval sankcie voči Rusku a obmedzenie dovozu ruských energií. Fico však pred pár týždňami umožnil schválenie ďalšieho balíka sankcii napriek tomu, že ho blokoval a kritizoval.

„Ja by som sa však najviac tešil na dlhé nosy tých, ktorí v EÚ vymýšľali všelijaké nezmysly, počnúc sankciami až po zastavenie dovozu ruských energií. Verím, že tento deň príde veľmi rýchlo.“ Kyjev varoval, že takéto výroky posilňujú agresora a znižujú podporu Ukrajiny. 

Prečítaj si aj tieto články:

18. júla 2025 o 8:26 Čas čítania 0:14 AKTUÁLNE: EÚ schválila 18. balík sankcií proti Rusku. Vláda Roberta Fica ustúpila AKTUÁLNE: EÚ schválila 18. balík sankcií proti Rusku. Vláda Roberta Fica ustúpila
10. augusta 2025 o 12:36 Čas čítania 0:54 VIDEO: Minister obrany USA zdieľal video pastorov, ktorí tvrdia, že ženy by nemali mať volebné právo VIDEO: Minister obrany USA zdieľal video pastorov, ktorí tvrdia, že ženy by nemali mať volebné právo
8. augusta 2025 o 12:11 Čas čítania 2:58 KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Fico
Zdroj: TASR - Martin Baumann
Nekupuj si predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Overené informácie sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Robert Fico Správy z domova Správy zo sveta Vojna na Ukrajine
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Facebook/Robert Fico
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 08:44
Slovensko o niekoľko hodín zasiahnu silné búrky. Výstrahy platia aj pred horúčavami
Slovensko o niekoľko hodín zasiahnu silné búrky. Výstrahy platia aj pred horúčavami
6. 8. 2025 7:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 2 dňami
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
pred 2 dňami
PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia o pár mesiacov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko
PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia o pár mesiacov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko
včera o 11:22
KALKULAČKA: Koľko peňazí dostaneš, ak ťa firma vyhodí? Odstupné môže byť poriadne veľké
KALKULAČKA: Koľko peňazí dostaneš, ak ťa firma vyhodí? Odstupné môže byť poriadne veľké
včera o 12:47
V slovenskej obci spúšťajú protipandemické opatrenia. Pribúdajú ďalšie prípady nebezpečného ochorenia
V slovenskej obci spúšťajú protipandemické opatrenia. Pribúdajú ďalšie prípady nebezpečného ochorenia
pred 2 dňami
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
6. 8. 2025 7:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 2 dňami
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
pred 2 dňami
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
dnes o 08:44
Slovensko o niekoľko hodín zasiahnu silné búrky. Výstrahy platia aj pred horúčavami
Slovensko o niekoľko hodín zasiahnu silné búrky. Výstrahy platia aj pred horúčavami
pred 2 dňami
PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia o pár mesiacov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko
PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia o pár mesiacov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko
6. 8. 2025 7:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
3. 8. 2025 10:41
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
5. 8. 2025 18:35
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
pred 2 dňami
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
3. 8. 2025 17:22
Silný vietor uniesol 11-ročné dievča na mori pri gréckej pláži. Dieťa neprežilo, polícia zadržala rodičov
Silný vietor uniesol 11-ročné dievča na mori pri gréckej pláži. Dieťa neprežilo, polícia zadržala rodičov
pred 2 dňami
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Lifestyle news
Hard Rica po štyroch mesiacoch prepustia z väzby. Zloží kauciu vo výške viac ako 30 000 eur včera o 13:40
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť včera o 13:30
Za štvorhviezdičkový hotel dal menej ako za chatu so zlým hodnotením. Český YouTuber porovnal ubytovanie na Slnečných jazerách včera o 12:51
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku včera o 11:30
Na severe USA vytasili farmári na vlkov nové zbrane: Pušky nečakaj, ide o Scarlett Johansson a AC/DC včera o 08:42
Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode včera o 08:36
Kate Middleton spúšťa nový projekt. Princezná z Walesu predstavila animované filmy na podporu rozvoja detí pred 2 dňami
Vieš o tom, že aj spodná bielizeň môže škodiť tvojmu zdraviu? Odborníčka varuje pred najškodlivejším typom podprsenky pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
pred 3 hodinami
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Navrhovaná novela zákona zvyšuje vek povinnej lekárskej prehliadky pre vodičov z 65 na 70 rokov.
Slovensko o niekoľko hodín zasiahnu silné búrky. Výstrahy platia aj pred horúčavami
dnes o 08:44
Slovensko o niekoľko hodín zasiahnu silné búrky. Výstrahy platia aj pred horúčavami
VIDEO: Muž v Košiciach držal ženu v byte proti jej vôli. Polícia podozrivého spacifikovala a zadržala
pred hodinou
VIDEO: Muž v Košiciach držal ženu v byte proti jej vôli. Polícia podozrivého spacifikovala a zadržala
V slovenskej obci spúšťajú protipandemické opatrenia. Pribúdajú ďalšie prípady nebezpečného ochorenia
včera o 12:47
V slovenskej obci spúšťajú protipandemické opatrenia. Pribúdajú ďalšie prípady nebezpečného ochorenia
KALKULAČKA: Koľko peňazí dostaneš, ak ťa firma vyhodí? Odstupné môže byť poriadne veľké
včera o 11:22
KALKULAČKA: Koľko peňazí dostaneš, ak ťa firma vyhodí? Odstupné môže byť poriadne veľké
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
včera o 16:50
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
Zahraničie Všetko
Mučili ju, bili a zneužívali. Rusi v zajatí pripravili o život novinárku Viktoriju Roščynovú
včera o 08:41
Mučili ju, bili a zneužívali. Rusi v zajatí pripravili o život novinárku Viktoriju Roščynovú
dnes o 10:10
Zo zooparku pri Prahe ušiel lev. Policajti museli zasiahnuť zbraňami
pred 2 hodinami
VIDEO: Minister obrany USA zdieľal video pastorov, ktorí tvrdia, že ženy by nemali mať volebné právo
Ekonomika Všetko
Rast platov v Európe zrýchľuje, Slovensko má najpomalší rast miezd v roku 2025
dnes o 07:25
Rast platov v Európe zrýchľuje, Slovensko má najpomalší rast miezd v roku 2025
včera o 16:50
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
4. 8. 2025 6:30
Predčasný starobný dôchodok: Kto má nárok a aké podmienky treba splniť na jeho priznanie?
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
pred 2 dňami
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Zatiaľ čo v Gaze kolabujú nemocnice a deti zomierajú na podvýživu, veľká časť sveta volí opatrné slová.
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 2 dňami
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
pred 3 dňami
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
pred 3 dňami
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
6. 8. 2025 5:24
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia