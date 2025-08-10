Ukrajinská diplomacia kritizuje premiéra Fica za výroky, ktoré odkazuje z dovolenky v Chorvátsku.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí ostro reagovalo na vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktoré zazneli vo videu z jeho dovolenky v Chorvátsku. Podľa Kyjeva sú jeho slová ľahkovážne, urážajú pamiatku padlých a odporujú duchu dobrého susedstva. Upozornili na to Aktuality.sk.
„Je poľutovaniahodné, že hlava vlády členského štátu EÚ si dovoľuje uchyľovať sa k otvorene útočnej rétorike voči Ukrajine a ukrajinskému ľudu, ktorý naďalej hrdinsky odoláva ruskej agresii a bráni svoju krajinu v záujme bezpečnosti celého európskeho kontinentu,“ napísal ukrajinský rezort diplomacie.
Fico vo videu k plánovanému samitu Trump–Putin na Aljaške vyhlásil, že Ukrajina bola použitá Západom na oslabenie Ruska, čo sa nepodarilo, a za čo „bude musieť draho zaplatiť“.
„Pamätáte sa na starú africkú pravdu, ktorú tak rád opakujem? Je jedno, či sa slony bijú alebo sexujú, vždy trpí tráva. Nech rokovanie slonov 15. augusta dopadne akokoľvek, trpieť bude tráva – v tomto prípade Ukrajina,“ povedal Fico.
Dodal, že členstvo Ukrajiny v NATO je nemožné a konflikt nemá vojenské riešenie. Ukrajinských lídrov obvinil, že podporovali neúspešnú stratégiu Západu.
Kritizoval západných spojencov
Premiér tvrdil, že vojna mohla skončiť už v apríli 2022, ak by tomu nezabránili viacerí západní politici. Zdôraznil, že najdôležitejšie je dosiahnuť okamžité prímerie a zabrániť ďalšiemu „nezmyselnému zabíjaniu Slovanov“. Zároveň kritizoval sankcie voči Rusku a obmedzenie dovozu ruských energií. Fico však pred pár týždňami umožnil schválenie ďalšieho balíka sankcii napriek tomu, že ho blokoval a kritizoval.
„Ja by som sa však najviac tešil na dlhé nosy tých, ktorí v EÚ vymýšľali všelijaké nezmysly, počnúc sankciami až po zastavenie dovozu ruských energií. Verím, že tento deň príde veľmi rýchlo.“ Kyjev varoval, že takéto výroky posilňujú agresora a znižujú podporu Ukrajiny.
