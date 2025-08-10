Lev utiekol zo zooparku pri Prahe, polícia vyšetruje incident.
- V zooparku na okraji obce Zvole neďaleko Prahy utiekol z klietky lev, pričom zranil ošetrovateľa.
- Policajti s použitím dlhých zbraní leva zastrelili.
- Polícia prijala hlásenie o tom, že v zooparku ušiel lev a napadol ošetrovateľa, približne o 20.00 h.
- Polícia zisťuje, čo presne sa stalo.
Citát: „Muž utrpel drobné poranenia. Okamžite sme vyrazili na miesto. Situácia bola taká, že policajti museli použiť služobnú zbraň a leva zneškodniť,“ povedala policajná hovorkyňa Vlasta Suchánková
Širší kontext: Ľahké zranenia jedného muža potvrdil aj hovorca záchranárov Marek Hylebrant. Záchranári muža ošetrili na mieste.
Na profile zooparku na sociálnej sieti sa objavila informácia, že v nedeľu bude areál zatvorený.
Novinky pripomínajú, že v tomto zooparku už polícia i záchranári zasahovali aj v minulosti. V roku 2018 majiteľa uštipol prudko jedovatý had mamba čierna. Majiteľ vtedy skončil vo vážnom stave v nemocnici. Z toho istého zooparku raz ušla aj puma.
