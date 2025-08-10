Kategórie
dnes 10. augusta 2025 o 10:10
Čas čítania 0:36

Zo zooparku pri Prahe ušiel lev. Policajti museli zasiahnuť zbraňami

Zahraničie
Zo zooparku pri Prahe ušiel lev. Policajti museli zasiahnuť zbraňami
Zdroj: Wikimedia Commons/Kevin Pluck – Flickr: The King.

Lev utiekol zo zooparku pri Prahe, polícia vyšetruje incident.

  • V zooparku na okraji obce Zvole neďaleko Prahy utiekol z klietky lev, pričom zranil ošetrovateľa.
  • Policajti s použitím dlhých zbraní leva zastrelili.
  • Polícia prijala hlásenie o tom, že v zooparku ušiel lev a napadol ošetrovateľa, približne o 20.00 h.
  • Polícia zisťuje, čo presne sa stalo.

Citát: „Muž utrpel drobné poranenia. Okamžite sme vyrazili na miesto. Situácia bola taká, že policajti museli použiť služobnú zbraň a leva zneškodniť,“ povedala policajná hovorkyňa Vlasta Suchánková

Širší kontext: Ľahké zranenia jedného muža potvrdil aj hovorca záchranárov Marek Hylebrant. Záchranári muža ošetrili na mieste.
Na profile zooparku na sociálnej sieti sa objavila informácia, že v nedeľu bude areál zatvorený.

Novinky pripomínajú, že v tomto zooparku už polícia i záchranári zasahovali aj v minulosti. V roku 2018 majiteľa uštipol prudko jedovatý had mamba čierna. Majiteľ vtedy skončil vo vážnom stave v nemocnici. Z toho istého zooparku raz ušla aj puma.

lev
Zdroj: Unsplash / Nashad Abdu / volně k užití (ilustrační foto)
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Wikimedia Commons/Kevin Pluck – Flickr: The King.
