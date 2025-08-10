Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 10. augusta 2025 o 16:27
Čas čítania 0:36

Rusi ponúkajú na webe profily unesených ukrajinských detí. Záujemcovia si ich môžu vybrať podľa vzhľadu či povahy

Rusi ponúkajú na webe profily unesených ukrajinských detí. Záujemcovia si ich môžu vybrať podľa vzhľadu či povahy
Zdroj: Facebook/Hoaxy a podvody

Ruské úrady v Luhanskej oblasti zverejnili online katalóg ukrajinských detí.

  • Ukrajinská mimovládna organizácia Save Ukraine informovala, že ruské okupačné úrady v Luhanskej oblasti spustili webový portál, na ktorom si používatelia môžu prezerať profily detí podľa rôznych charakteristík – od povahových vlastností až po vzhľad, informujú Hoaxy a podvody.
  • Podľa organizácie väčšina detí na stránke pochádza z Luhanskej oblasti a narodila sa pred začiatkom okupácie, teda mala ukrajinskú štátnu príslušnosť.
  • Save Ukraine odhaduje, že katalóg obsahuje 294 maloletých.

Širší kontext: Organizácia uvádza, že rodičia týchto detí buď zomreli, alebo dostali ruské identifikačné dokumenty s cieľom zakryť nelegálny obchod s deťmi. Save Ukraine pripomína, že ukrajinské úrady evidujú celkovo 19 500 detí, ktoré odviezli z okupovaných území na územie Ruska.

Predseda organizácie Mykola Kuleba tvrdí, že ruské rodiny umiestnili tieto deti do domácností v Moskve a iných regiónoch Ruskej federácie. Podľa neho ide o súčasť systematickej politiky, ktorá má za cieľ odobrať deťom ukrajinskú identitu.

Prečítaj si aj tieto články:

13. júna 2024 o 8:23 Čas čítania 1:01 Rusi unášajú tisíce ukrajinských detí a ponúkajú ich na adopciu, odhalil britský The Financial Times Rusi unášajú tisíce ukrajinských detí a ponúkajú ich na adopciu, odhalil britský The Financial Times
8. apríla 2024 o 19:00 Čas čítania 8:10 Ako Rusi fanatizujú ukrajinské deti na okupovaných územiach a robia z nich zabijakov Ako Rusi fanatizujú ukrajinské deti na okupovaných územiach a robia z nich zabijakov
16. apríla 2025 o 15:05 Čas čítania 0:41 Rusko zverbovalo tínedžerov. 14-ročné deti pripravovali bombové sabotáže Rusko zverbovalo tínedžerov. 14-ročné deti pripravovali bombové sabotáže

Rusko Správy zo sveta Vojna na Ukrajine
