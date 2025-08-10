Ruské úrady v Luhanskej oblasti zverejnili online katalóg ukrajinských detí.
- Ukrajinská mimovládna organizácia Save Ukraine informovala, že ruské okupačné úrady v Luhanskej oblasti spustili webový portál, na ktorom si používatelia môžu prezerať profily detí podľa rôznych charakteristík – od povahových vlastností až po vzhľad, informujú Hoaxy a podvody.
- Podľa organizácie väčšina detí na stránke pochádza z Luhanskej oblasti a narodila sa pred začiatkom okupácie, teda mala ukrajinskú štátnu príslušnosť.
- Save Ukraine odhaduje, že katalóg obsahuje 294 maloletých.
Širší kontext: Organizácia uvádza, že rodičia týchto detí buď zomreli, alebo dostali ruské identifikačné dokumenty s cieľom zakryť nelegálny obchod s deťmi. Save Ukraine pripomína, že ukrajinské úrady evidujú celkovo 19 500 detí, ktoré odviezli z okupovaných území na územie Ruska.
Predseda organizácie Mykola Kuleba tvrdí, že ruské rodiny umiestnili tieto deti do domácností v Moskve a iných regiónoch Ruskej federácie. Podľa neho ide o súčasť systematickej politiky, ktorá má za cieľ odobrať deťom ukrajinskú identitu.
