Najrýchlejšie rástli platy vo Veľkej Británii, Holandsku, Nemecku a Francúzsku
Rast platov v Európe pokračuje, no medzi krajinami sú výrazné rozdiely. Podľa údajov platformy Indeed rástli v máji 2025 nominálne mzdy najrýchlejšie vo Veľkej Británii (+5,5 %), Holandsku (+5,3 %), Nemecku (+3,8 %) a Francúzsku (+1,9 %). Po započítaní inflácie to znamená reálny rast 2,3 % v UK, 1,8 % v Holandsku, 1,6 % v Nemecku a 1,1 % vo Francúzsku. Najväčšie zvýšenie platov zaznamenali právnici, upratovacie služby, verejná bezpečnosť a manažment.
Slovensko má najpomalší rast miezd od konca roka 2023. Priemerná mzda v 1. kvartáli 2025 dosiahla 1 518 eur, čo je nominálne +4,9 %, no reálne len +1 %. Najviac si polepšili zamestnanci v reštauráciách a pohostinstvách (+11,2 %) a v IT a komunikácii, zatiaľ čo priemysel (-0,4 %) a trhové služby (-3,6 %) zaznamenali reálny pokles.
Krajiny s najrýchlejším rastom ťažia z rôznych faktorov – Veľká Británia zvyšovala minimálnu mzdu, Nemecku pomohli odborové dohody, Holandsku silný dopyt po službách a Francúzsku automatická indexácia minimálnej mzdy.