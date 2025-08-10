Kategórie
Radoslava Horňáková
dnes 10. augusta 2025 o 7:25
Čas čítania 0:35

Rast platov v Európe zrýchľuje, Slovensko má najpomalší rast miezd v roku 2025

Rast platov v Európe zrýchľuje, Slovensko má najpomalší rast miezd v roku 2025
Zdroj: Getty Images/PhotoAlto/Frederic Cirou

Najrýchlejšie rástli platy vo Veľkej Británii, Holandsku, Nemecku a Francúzsku

Rast platov v Európe pokračuje, no medzi krajinami sú výrazné rozdiely. Podľa údajov platformy Indeed rástli v máji 2025 nominálne mzdy najrýchlejšie vo Veľkej Británii (+5,5 %), Holandsku (+5,3 %), Nemecku (+3,8 %) a Francúzsku (+1,9 %). Po započítaní inflácie to znamená reálny rast 2,3 % v UK, 1,8 % v Holandsku, 1,6 % v Nemecku a 1,1 % vo Francúzsku. Najväčšie zvýšenie platov zaznamenali právnici, upratovacie služby, verejná bezpečnosť a manažment.

Slovensko má najpomalší rast miezd od konca roka 2023. Priemerná mzda v 1. kvartáli 2025 dosiahla 1 518 eur, čo je nominálne +4,9 %, no reálne len +1 %. Najviac si polepšili zamestnanci v reštauráciách a pohostinstvách (+11,2 %) a v IT a komunikácii, zatiaľ čo priemysel (-0,4 %) a trhové služby (-3,6 %) zaznamenali reálny pokles.

Krajiny s najrýchlejším rastom ťažia z rôznych faktorov – Veľká Británia zvyšovala minimálnu mzdu, Nemecku pomohli odborové dohody, Holandsku silný dopyt po službách a Francúzsku automatická indexácia minimálnej mzdy.

9. augusta 2025 o 10:40 Čas čítania 1:09 Skupina rodičov si od júla prilepší aj o 1000 eur. Štát zvyšuje príspevok na starostlivosť o zverené deti Skupina rodičov si od júla prilepší aj o 1000 eur. Štát zvyšuje príspevok na starostlivosť o zverené deti
9. augusta 2025 o 7:30 Čas čítania 0:27 Kalkulačka: Zisti, akú mesačnú splátku budeš platiť, keď si zoberieš hypotéku Kalkulačka: Zisti, akú mesačnú splátku budeš platiť, keď si zoberieš hypotéku
8. augusta 2025 o 18:30 Čas čítania 0:51 Svetové ceny potravín dosiahli rekord. Za mäso či rastlinné oleje si ľudia priplatia Svetové ceny potravín dosiahli rekord. Za mäso či rastlinné oleje si ľudia priplatia
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Lena Balk
