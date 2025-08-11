Kategórie
dnes 11. augusta 2025 o 14:28
Čas čítania 1:06

Greta Thunberg a flotila lodí opäť smerujú do Gazy. Chcú prelomiť izraelskú blokádu

Greta Thunberg a flotila lodí opäť smerujú do Gazy. Chcú prelomiť izraelskú blokádu
Zdroj: TASR/AP

Greta Thunberg sa zapojí do pokusu prelomiť izraelskú blokádu Gazy s desiatkami lodí, ktoré vyplávajú zo Španielska.

Greta Thunberg, známa švédska klimatická aktivistka, sa opäť vydáva do Pásma Gazy. Tentoraz je súčasťou propalestínskej koalície Global Sumud Flotilla. V júni sa Thunberg pokúsila na lodi Madleen doviesť symbolickú humanitárnu pomoc do Gazy, no izraelské bezpečnostné sily jej loď zadržali a posádku deportovali. Tentoraz plánujú prelomiť námornú blokádu Gazy desiatky lodí.

Thunberg na sociálnej sieti Instagram oznámila: „Tridsiateho prvého augusta spúšťame doteraz najväčší pokus prelomiť nelegálnu izraelskú blokádu Gazy s desiatkami lodí, ktoré vyplávajú zo Španielska.“ Ďalšie lode sa majú pridať 4. septembra z Tuniska a iných prístavov.

Aktívne sa tiež zapojí viac než 44 štátov na podporu prebiehajúcich demonštrácií a solidárnych akcií s palestínskym ľuďom. „Mobilizujeme tiež viac než 44 štátov, aby zorganizovali súbežné demonštrácie a akcie s cieľom ukončiť spolupáchateľstvo a prejaviť tak solidaritu s palestínskym ľudom!," vyhlásila Thunberg.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Greta Thunberg (@gretathunberg)

V plánovanej akcii bude súčasťou posádky aj brazílsky aktivista Thiago Ávila, ktorý bol s Thunberg už na lodi Madleen. Pokusy o prelomenie blokády už predtým vykonali aj iné skupiny aktivistov, vrátane 21-člennej posádky lode Handala, ktorú Izrael zadržal koncom júla. Izrael zaviedol námornú blokádu Gazy v roku 2007, krátko po tom, ako sa tam k moci dostal Hamas. Podľa izraelskej vlády slúži táto blokáda na zabránenie dodávok zbraní pre militantov.

Vojna medzi Izraelom a hnutím Hamas v Gaze trvá už 22 mesiacov. OSN a ľudskoprávne organizácie upozorňujú na hladomor v Gaze. Izrael totiž na 11 týždňov zablokoval prísun pomoci, čo viedlo k humanitárnej kríze. Pomoc začala prúdiť opäť v máji po medzinárodnom tlaku, pričom od konca júla niekoľko štátov zhodilo do Gazy humanitárnu pomoc z lietadiel. Tento spôsob pomoci kritizuje OSN, ktorá žiada Izrael o povolenie intenzívnejšieho prísunu pomoci po súši.

greta
Zdroj: Instagram/gretathunberg
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Instagram @gretathunberg
