V niektorých oblastiach vypukli lesné požiare, situáciu komplikuje sucho a silný vietor.

Balkán sužujú horúčavy. V niektorých častiach tohto regiónu sa očakávali v priebehu štvrtka teploty až do 41 stupňov Celzia, čo podnietilo tamojšie úrady vydať príslušné výstrahy.



Na území Chorvátska sa podľa miestnych meteorológov očakávali najväčšie horúčavy v hlavnom meste Záhreb a na východe krajiny. Tamojšie úrady sú v stave zvýšenej pohotovosti od víkendu, keď tam lesné požiare zničili na juhu jadranského pobrežia desiatky domov.

V Albánsku sa hasičom podľa vyjadrenia tamojších úradov podarilo za posledných 24 hodín dostať pod kontrolu osem požiarov.



V Bosne a Hercegovine meteorológovia vyzvali ľudí, aby nevychádzali von, keďže v niektorých častiach krajiny sa teplota podľa predpovedí mala vyšplhať až na 41 stupňov Celzia.

Horúčavy môžu ohroziť zraniteľné skupiny

Varovali, že horúčavy ohrozia zdravie tzv. zraniteľných skupín obyvateľstva, ako sú starší i veľmi mladí ľudia. Podľa miestnych meteorológov ide o prvú z najmenej troch vĺn horúčav, ktoré sa v Bosne očakávajú od júna do augusta.



Teploty tam už v júni presiahli očakávania a podľa predpovedí na júl a august budú o štyri až päť stupňov vyššie ako priemer. V dejinách Bosny ide o vôbec najsuchší jún s najnižším množstvom zrážok od začiatku takýchto meraní spred 135 rokov. Celkovo intenzívnejšie výkyvy počasia pripisujú meteorológovia klimatickým zmenám.



V niektorých častiach Srbska sa vo štvrtok očakávali teploty do 39 stupňov Celzia, čo je výrazne viac ako priemer pre toto obdobie. Podľa predpovedí počasia by horúčavy na Balkáne mali ustať do piatku; cez víkend sa očakáva mierny pokles teplôt a následne na budúci týždeň ich opätovné zvýšenie.