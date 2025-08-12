Muža stiahlo do kanála rieky Váh auto, v ktorom sa utopil.
Pri nešťastnej udalosti v obci Beluša zahynul 73-ročný Jaroslav. Tragédia sa stala, keď naberal vodu z vážskeho kanála, aby ňou polial záhradu. Muža do vody stiahlo terénne vozidlo s prívesným vozíkom, na ktorom bola umiestnená veľká plastová nádoba, píšu tvnoviny.sk.
Ťažká plastová nádoba s vodou pravdepodobne spôsobila, že sa auto prevážilo a pri cúvaní prevrátilo do kanála. Jaroslav sa už z auta nestihol dostať von. Manželka ho márne čakala doma, a tak sa ho vybrala hľadať. Na brehu kanála uvidela iba trčiacu nádobu a okamžite zavolala záchranárov.
Na miesto tragédie sa dostavili hasiči, polícia aj potápači, ktorí vytiahli telo muža z vody. Lekár však už mohol len konštatovať smrť. Polícia teraz vyšetruje presné okolnosti, ktoré viedli k tomuto nešťastiu.