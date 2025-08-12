Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Radoslava Horňáková
dnes 12. augusta 2025 o 14:42
Čas čítania 0:29

Tragédia v Beluši: Jaroslav zahynul, keď ho do kanála stiahlo vlastné vozidlo

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Tragédia v Beluši: Jaroslav zahynul, keď ho do kanála stiahlo vlastné vozidlo
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Muža stiahlo do kanála rieky Váh auto, v ktorom sa utopil.

Pri nešťastnej udalosti v obci Beluša zahynul 73-ročný Jaroslav. Tragédia sa stala, keď naberal vodu z vážskeho kanála, aby ňou polial záhradu. Muža do vody stiahlo terénne vozidlo s prívesným vozíkom, na ktorom bola umiestnená veľká plastová nádoba, píšu tvnoviny.sk.

Ťažká plastová nádoba s vodou pravdepodobne spôsobila, že sa auto prevážilo a pri cúvaní prevrátilo do kanála. Jaroslav sa už z auta nestihol dostať von. Manželka ho márne čakala doma, a tak sa ho vybrala hľadať. Na brehu kanála uvidela iba trčiacu nádobu a okamžite zavolala záchranárov.

Na miesto tragédie sa dostavili hasiči, polícia aj potápači, ktorí vytiahli telo muža z vody. Lekár však už mohol len konštatovať smrť. Polícia teraz vyšetruje presné okolnosti, ktoré viedli k tomuto nešťastiu.

12. augusta 2025 o 13:56 Čas čítania 0:36 Minimálna mzda na Slovensku má v roku 2026 stúpnuť na 919 eur. Odborári tvrdia, že to nestačí Minimálna mzda na Slovensku má v roku 2026 stúpnuť na 919 eur. Odborári tvrdia, že to nestačí
7. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 8:25 „Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor) „Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
10. augusta 2025 o 11:28 Čas čítania 0:40 Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Hasiči, člun, voda, loď
Zdroj: Hasiči ČR
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Polícia Slovenskej republiky
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 06:49
Máš dlhy a exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál
Máš dlhy a exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál
včera o 07:25
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 2 hodinami
VIDEO: Čínska loď naháňala filipínsku, nechtiac narazila do torpédoborca. Incident mohol vyvolať vojnu
VIDEO: Čínska loď naháňala filipínsku, nechtiac narazila do torpédoborca. Incident mohol vyvolať vojnu
pred 2 dňami
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
8. 8. 2025 11:10
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred 2 dňami
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
včera o 15:58
Poslanci chcú definovať hodnotu rýchlosti chôdze. Dôvodom sú kolízie na chodníkoch
Poslanci chcú definovať hodnotu rýchlosti chôdze. Dôvodom sú kolízie na chodníkoch
včera o 07:25
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
včera o 16:24
AKTUÁLNE: V Bratislave na Tyršovom nábreží sa potápa loď. Na palube nie sú žiadne osoby
AKTUÁLNE: V Bratislave na Tyršovom nábreží sa potápa loď. Na palube nie sú žiadne osoby
včera o 06:49
Máš dlhy a exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál
Máš dlhy a exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál
8. 8. 2025 11:10
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
6. 8. 2025 7:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 2 dňami
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
8. 8. 2025 9:10
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
5. 8. 2025 18:35
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
8. 8. 2025 11:10
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
8. 8. 2025 6:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Lifestyle news
VIDEO: Post Malone sa už prechádza po Prahe. Niekoľko fanúšikov natočilo rapera v uliciach alebo pri pive pred 10 minútami
Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku pred 49 minútami
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy pred hodinou
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude v tvrdých podmienkach Farmy pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Hard Rico je na slobode. Zaplatil kauciu vyše 30 000 eur a po štyroch mesiacoch je von z väzenia dnes o 10:44
Horolezkyňa Lenka Poláčková sa opäť zapísala do histórie. Ako prvá Slovenka úspešne zdolala vrchol K2 dnes o 09:53
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí dnes o 08:57
Taylor Swift ohlásila nový album. Jej 12. štúdiové dielo bude mať názov The Life of a Showgirl dnes o 07:59
Saru Rikas zastavili problémy s hlasivkami: Teraz konečne ohlásila svoj návrat včera o 19:48
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete včera o 19:21
Slovensko Všetko
Bude teplejšie, ako sme čakali. Meteorológovia zvýšili výstrahy na druhý stupeň
pred hodinou
Bude teplejšie, ako sme čakali. Meteorológovia zvýšili výstrahy na druhý stupeň
Teploty sa môžu vyšplhať aj na 37 °C.
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
Minimálna mzda na Slovensku má v roku 2026 stúpnuť na 919 eur. Odborári tvrdia, že to nestačí
pred hodinou
Minimálna mzda na Slovensku má v roku 2026 stúpnuť na 919 eur. Odborári tvrdia, že to nestačí
Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť?
dnes o 10:36
Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť?
Žena z Nitry sa pohádala s partnerom. Z okna bytu vyhodila jeho oblečenie aj monitor
pred 2 hodinami
Žena z Nitry sa pohádala s partnerom. Z okna bytu vyhodila jeho oblečenie aj monitor
Veľká kauza o Národný futbalový štadión: Od štátu môže vysúdiť viac ako 100 miliónov eur
včera o 19:44
Veľká kauza o Národný futbalový štadión: Od štátu môže vysúdiť viac ako 100 miliónov eur
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
8. 8. 2025 12:11
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Zatiaľ čo v Gaze kolabujú nemocnice a deti zomierajú na podvýživu, veľká časť sveta volí opatrné slová.
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
8. 8. 2025 6:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
7. 8. 2025 17:50
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
7. 8. 2025 6:30
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
6. 8. 2025 5:24
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia