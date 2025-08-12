RÚVZ eviduje v okrese Lučenec vyše 40 prípadov VHA a aktívne ohniská vrátane Fiľakova.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Lučenci zaznamenal v okrese nové ohnisko vírusovej hepatitídy typu A (VHA). V uplynulom týždni sa ochorenie vyskytlo v obci Podrečany. Úrad to zverejnil na svojej webovej stránke. „Prípad bol vo vekovej skupine 40- až 44-ročných a nebol v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými pozitívnymi prípadmi na VHA v meste Fiľakovo a okolitých obciach,“ priblížili hygienici.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) zaznamenal na začiatku leta v okrese Lučenec zvýšený počet prípadov žltačky typu A.
Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a okolí, ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia. Úrad eviduje aktívne ohniská vo Fiľakove a v obciach Šíd, Tomášovce, Radzovce, Šávoľ a Podrečany, neaktívne ohnisko je v obci Bulhary. Celkovo v okrese zaznamenali vyše 40 prípadov ochorenia.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie a spôsobuje vírusový zápal pečene. Najčastejšie sa prenáša priamym kontaktom. Na začiatku môžeš cítiť príznaky pripomínajúce chrípku a gastrointestinálne ťažkosti spojené s bolesťou brucha a kĺbov, celkovou nevoľnosťou, zvýšenou teplotou a tmavým močom. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých objaví žltačka.