Trump prisľúbil, že o návrhu Zelenského bude premýšľať.
Spojené štáty ponúkajú Ukrajine silné bezpečnostné záruky na obdobie 15 rokov s možnosťou predĺženia. Kyjev však už teraz požaduje záruky na dlhšie obdobie, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok.
Vyjadril sa tak deň po rokovaniach s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. V súvislosti s 20-bodovým mierovým plánom Zelenskyj pripúšťa možnosť referenda, no na jeho zorganizovanie potrebuje krajina prímerie v trvaní aspoň 60 dní.
„Povedal som mu (Trumpovi), že vojna u nás trvá už takmer 15 rokov. Preto skutočne chcem, aby USA poskytli dlhšie záruky,“ uviedol Zelenskyj. „Povedal som mu, že chceme skôr možnosť záruk na 30, 40 či 50 rokov,“ dodal. Trump mu údajne prisľúbil, že o tomto návrhu bude premýšľať.
Mierovú dohodu majú podpísať štyri strany
Zelenskyj sa v nedeľu stretol s Trumpom v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride, kde spoločne hľadali cestu k ukončeniu takmer štyri roky trvajúcej otvorenej vojny na Ukrajine. Zelenskyj na tlačovej konferencii po rokovaniach vyhlásil, že obe strany bezpečnostné záruky medzi USA a Ukrajinou na 100 percent dohodli.
Ďalšie záruky zo strany európskych krajín podľa Zelenského ešte nedosiahli rovnakú úroveň, hoci k dohode takisto smerujú. Britská stanica Sky News však konštatuje, že doteraz nikto nespresnil, čo Spojené štáty Ukrajine ako bezpečnostné garancie ponúkajú.
Ukrajinský prezident chce v nasledujúcich dňoch zorganizovať stretnutie s európskymi a americkými predstaviteľmi. Poradcovia by mali pripraviť dokumenty potrebné na ukončenie vojny s Ruskom. Zelenskyj si želá, aby mierový plán podpísali štyri strany: Ukrajina, Rusko, Európska únia a Spojené štáty. Kyjev dúfa v rýchly pokrok a prijíma všetky formy stretnutí.
Zelenskyj sa vyjadril aj k stannému právu. Ukrajina ho zruší až po skončení vojny a získaní bezpečnostných záruk. „Bez bezpečnostných záruk nemôžeme vojnu považovať za skutočne ukončenú. Nemôžeme uznať jej koniec, pretože pri takomto susedovi stále čelíme riziku obnovenia agresie,“ uzavrel ukrajinský prezident.