Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 29. decembra 2025 o 17:01
Čas čítania 0:57

Rusko potvrdilo svoje ciele: Bez stiahnutia ukrajinských vojsk z Donbasu vojnu neukončia

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Rusko potvrdilo svoje ciele: Bez stiahnutia ukrajinských vojsk z Donbasu vojnu neukončia
Zdroj: TASR/AP

Prezident Vladimir Putin plánuje s prezidentom Trumpom telefonát.

Ukrajinské sily by mali opustiť tie časti Donbasu, ktoré stále kontrolujú, až potom môže nastať zastavenie bojov. Uviedol to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa agentúry TASS. Moskva podľa neho súhlasí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v tom, že mier na Ukrajine je teraz oveľa bližšie než predtým.

Peskov zároveň potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin plánuje s Trumpom čoskoro telefonovať. V tejto chvíli však Kremeľ nezvažuje rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. 

Územné spory zostávajú kľúčovou prekážkou. Trump v nedeľu rokoval so Zelenským vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride a oznámil, že obe strany dosiahli veľký pokrok. Podľa jeho slov zostávajú nevyriešené jedna alebo dve chúlostivé otázky vrátane územných nárokov. Rusko a Ukrajina majú na túto tému rozdielne názory a plánujú v rokovaniach pokračovať.

Americký prezident narážal konkrétne na región Donbas na východe Ukrajiny. Rusko ho chce získať celý pod svoju kontrolu, čo stanovilo ako jednu z podmienok na ukončenie vojny. Ukrajina túto požiadavku odmieta akceptovať.

Moskva trvá na svojich cieľoch Peskov uviedol, že Moskva plánuje ukončiť konflikt len vtedy, ak dosiahne svoje ciele. Vyhlásil, že zastavenie bojov si vyžaduje rozhodnutie Ukrajiny o stiahnutí vojsk za administratívne hranice Doneckej a Luhanskej oblasti. Na otázku, či Moskva požaduje aj odchod ukrajinských jednotiek z Chersonskej a Záporožskej oblasti, Peskov podľa TASS odmietol odpovedať.

Trump pred stretnutím so Zelenským inicioval aj telefonát so svojím ruským náprotivkom a potvrdil, že spolu budú hovoriť aj po schôdzke na Floride.

29. decembra 2025 o 11:44 Čas čítania 0:16 Sociálna poisťovňa upravuje otváracie hodiny. Pozrite si rozpis na najbližšie dni Sociálna poisťovňa upravuje otváracie hodiny. Pozrite si rozpis na najbližšie dni
29. decembra 2025 o 10:59 Čas čítania 1:13 Štát chce zaviesť dôchodkový strop aj nové životné minimum. Minister Tomáš priblížil detaily Štát chce zaviesť dôchodkový strop aj nové životné minimum. Minister Tomáš priblížil detaily
29. decembra 2025 o 10:14 Čas čítania 0:28 Nezamestnanosť sa na Slovensku po novom neoplatí. Od 1. januára 2026 bude štát znižovať dávky Nezamestnanosť sa na Slovensku po novom neoplatí. Od 1. januára 2026 bude štát znižovať dávky
Putin Peskov
Zdroj: TASR/AP, Wikimedia/UP9
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy zo sveta Vojna na Ukrajine
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 06:39
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
včera o 11:20
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
3
včera o 14:39
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
včera o 08:40
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
včera o 12:41
PREHĽAD: Takto budú obchody otvorené na Silvestra a Nový Rok
PREHĽAD: Takto budú obchody otvorené na Silvestra a Nový Rok
včera o 11:20
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
včera o 06:39
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
včera o 08:40
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
včera o 07:25
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
3
včera o 14:39
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
3
25. 12. 2025 8:01
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
2
pred 4 dňami
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
včera o 11:20
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
1
25. 12. 2025 11:12
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
1
pred 2 dňami
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Lifestyle news
Aj kráľ hororu má hranice. Prečo Stephen King stiahol jednu zo svojich najdesivejších kníh?
pred 36 minútami
Stranger Things čelí po najnovšej epizóde vlne kritiky. Čo sa ľuďom nepáči?
pred hodinou
AKTUÁLNE: Boxerský šampión Anthony Joshua sa zranil pri vážnej autonehode. Z miesta hlásia dve obete
pred 2 hodinami
Nadávky namiesto proteínovej tyčinky? Vedci tvrdia, že vulgarizmy môžu zlepšiť fyzický výkon
pred 2 hodinami
VIDEO: Slafkovský zdvihol Montreal zo sedačiek. Pripísal si dva góly aj asistenciu
pred 3 hodinami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
dnes o 13:16
Nová žena po Rasťovom boku. Romantickými zábermi z centra Prahy ju prvýkrát ukázal verejnosti
dnes o 12:34
VIDEO: Ricky Martin na Bratislavu tak skoro nezabudne. Zdieľal výnimočné momenty zo zákulisia koncertu
dnes o 11:29
Nový rebríček odhalil najinteligentnejšie krajiny sveta. Prvá priečka ťa možno prekvapí
dnes o 10:26
VIDEO: Hráči sú v napätí viac než inokedy. Špekulácie o vydaní Half Life 3 rastú
dnes o 09:34
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Ukrajina vraj zaútočila dronmi na Putinovu rezidenciu. Moskva si už vybrala odvetné ciele
pred 32 minútami
AKTUÁLNE: Ukrajina vraj zaútočila dronmi na Putinovu rezidenciu. Moskva si už vybrala odvetné ciele
O incidente informoval minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Výsledky rokovania Trumpa a Zelenského: Mierový plán je dohodnutý na 90 %
dnes o 07:59
Výsledky rokovania Trumpa a Zelenského: Mierový plán je dohodnutý na 90 %
USA ponúka Ukrajine 15-ročné záruky na obranu. Zelenskyj požaduje 30 až 50 rokov
dnes o 12:29
USA ponúka Ukrajine 15-ročné záruky na obranu. Zelenskyj požaduje 30 až 50 rokov
Zomrela známa francúzska herečka Brigitte Bardotová
včera o 12:30
Zomrela známa francúzska herečka Brigitte Bardotová
Objavili nové dokumenty sexuálneho predátora Jeffreya Epsteina. Viac ako milión záznamov čoskoro zverejnia
pred 3 dňami
Objavili nové dokumenty sexuálneho predátora Jeffreya Epsteina. Viac ako milión záznamov čoskoro zverejnia
Meteorológovia varujú pred mrazivým januárom: Snežiť má aj v nížinách, teploty môžu klesnúť pod –20 °C
pred 3 dňami
Meteorológovia varujú pred mrazivým januárom: Snežiť má aj v nížinách, teploty môžu klesnúť pod –20 °C
Ekonomika Všetko
Štát chce zaviesť dôchodkový strop aj nové životné minimum. Minister Tomáš priblížil detaily
dnes o 10:59
Štát chce zaviesť dôchodkový strop aj nové životné minimum. Minister Tomáš priblížil detaily
pred 3 dňami
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
6
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
1
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
3
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
23. 12. 2025 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Slovenská menšina v Báčskom Petrovci protestovala počas návštevy Pellegriniho.
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
22. 12. 2025 5:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
21. 12. 2025 6:24
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
20. 12. 2025 11:24
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia