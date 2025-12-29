Prezident Vladimir Putin plánuje s prezidentom Trumpom telefonát.
Ukrajinské sily by mali opustiť tie časti Donbasu, ktoré stále kontrolujú, až potom môže nastať zastavenie bojov. Uviedol to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa agentúry TASS. Moskva podľa neho súhlasí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v tom, že mier na Ukrajine je teraz oveľa bližšie než predtým.
Peskov zároveň potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin plánuje s Trumpom čoskoro telefonovať. V tejto chvíli však Kremeľ nezvažuje rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Územné spory zostávajú kľúčovou prekážkou. Trump v nedeľu rokoval so Zelenským vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride a oznámil, že obe strany dosiahli veľký pokrok. Podľa jeho slov zostávajú nevyriešené jedna alebo dve chúlostivé otázky vrátane územných nárokov. Rusko a Ukrajina majú na túto tému rozdielne názory a plánujú v rokovaniach pokračovať.
Americký prezident narážal konkrétne na región Donbas na východe Ukrajiny. Rusko ho chce získať celý pod svoju kontrolu, čo stanovilo ako jednu z podmienok na ukončenie vojny. Ukrajina túto požiadavku odmieta akceptovať.
Moskva trvá na svojich cieľoch Peskov uviedol, že Moskva plánuje ukončiť konflikt len vtedy, ak dosiahne svoje ciele. Vyhlásil, že zastavenie bojov si vyžaduje rozhodnutie Ukrajiny o stiahnutí vojsk za administratívne hranice Doneckej a Luhanskej oblasti. Na otázku, či Moskva požaduje aj odchod ukrajinských jednotiek z Chersonskej a Záporožskej oblasti, Peskov podľa TASS odmietol odpovedať.
Trump pred stretnutím so Zelenským inicioval aj telefonát so svojím ruským náprotivkom a potvrdil, že spolu budú hovoriť aj po schôdzke na Floride.