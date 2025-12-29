Kategórie
TASR
dnes 29. decembra 2025 o 7:59
Čas čítania 2:35

Výsledky rokovania Trumpa a Zelenského: Mierový plán je dohodnutý na 90 %

Výsledky rokovania Trumpa a Zelenského: Mierový plán je dohodnutý na 90 %
Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon

Lídri vraj dosiahli veľký pokrok.

Americký prezident Trump v nedeľu po rokovaní s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride uviedol, že sa dosiahol „veľký pokrok“. Nevyriešené sú podľa jedna alebo dve chúlostivé otázky vrátane územných, na ktoré majú Rusko a Ukrajina rozdielne názory a rokovania o nich budú pokračovať.

Zelenskyj povedal, že v nedeľu sa diskutovalo o „všetkých aspektoch mierového rámca“ a že 20-bodový mierový plán je „dohodnutý na 90 percent“. Informujú o tom svetové agentúry a televízia Sky News.

„Prebrali sme neviem aké percento (otázok), niekto by povedal 95 percent, no dosiahli sme veľký pokrok v ukončení tejto vojny,“ konštatoval Trump.

„Dnes sme dosiahli veľký pokrok, ale v skutočnosti sme ho dosiahli za posledný mesiac. Toto nie je proces, ktorý sa dá vybaviť za jeden deň. Sú tam veľmi zložité veci,“ povedal Trump.

Trump Zelenskyj Trump Trump
Zobraziť galériu
(5)

Bezpečnostné záruky USA pre Kyjev sú vrajR dohodnuté na 100 %

Na otázku, aké zložité otázky zostávajú nevyriešené, Trump odpovedal: „Myslím si, že časť územia, o ktorom hovoríte, už bola zabratá. Časť tohto územia ešte obsadená nie je, ale môže byť zabratá v priebehu nasledujúcich mesiacov, preto je lepšie uzavrieť dohodu.“

1. decembra 2025 o 9:00 Čas čítania 5:01 Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre

Trump narážal na región Donbas na východe Ukrajiny, ktorý chce Rusko získať celý pod svoju kontrolu, čo je jedna z jeho podmienok ukončenia vojny. Ukrajina túto podmienku odmieta akceptovať.

„To je to, čo chcú. Ale na tejto otázke sa ešte prepracuje. Myslím si, že sa uberáme správnym smerom,“ poznamenal Trump. Neskôr povedal, že otázka území Ukrajiny zabraných Ruskom bude vyriešená „v priebehu nasledujúcich mesiacov“.

Zelenskyj označil rokovania so šéfom Bieleho domu za skvelé a povedal, že bezpečnostné záruky USA pre Kyjev sú dohodnuté na sto percent, spoločné bezpečnostné záruky USA a EÚ pre Ukrajinu sú takmer dohodnuté, zatiaľ čo ich vojenský aspekt je dohodnutý tiež na sto percent.

„Zhodli sme sa, že bezpečnostné záruky sú kľúčovým míľnikom v dosiahnutí trvalého mieru a naše tímy budú naďalej pracovať na všetkých aspektoch,“ dodal.

Putin odmieta prímerie

K otázke Donbasu Zelenskyj uviedol, že Kyjev má „odlišný postoj“ ako Rusko. Ukrajina podľa neho musí rešpektovať svoje zákony a svojich občanov, ako aj územie, ktoré kontroluje.

„Náš postoj je veľmi jasný. Preto prezident Trump povedal, že je to veľmi ťažká otázka,“ konštatoval Zelenskyj.

Na otázku o ukrajinskej Záporožskej atómovej elektrárni okupovanej Ruskom Trump odpovedal, že aj ruský prezident Vladimir Putin chce, aby fungovala. „Momentálne tam nie sú žiadne raketové útoky, žiadne bombové útoky... snažia sa spoločne uviesť elektráreň do prevádzky,“ vyhlásil Trump.

13. novembra 2025 o 12:00 Čas čítania 5:22 Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie

Trump vyhlásil, že Putin, s ktorým telefonicky hovoril pred stretnutím so Zelenským, nesúhlasí s prímerím počas trvania prípadného referenda na Ukrajine o mierovom pláne: „Nie, nie je za prímerie... Putin sa nechce ocitnúť v situácii, keď zastaví paľbu a potom ju bude musieť znova obnoviť. Chápem to. Ale myslím si, že nájdeme spôsob, ako to vyriešiť.“

Trump: Rusko „chce vidieť úspešnú Ukrajinu“

Prezident USA tiež povedal, že ak sa vojna skončí, Rusko pomôže obnoviť Ukrajinu. Rusko podľa neho „chce vidieť úspešnú Ukrajinu, hoci to znie zvláštne“.

Navyše sa sťažoval, že si niektorí „zlí ľudia vymysleli veľa vecí, a to nám neumožnilo uzavrieť dohodu s Ruskom a neumožnilo to Rusku uzavrieť dohodu s nami“. Nekonkretizoval, koho tým myslel. Opäť zaútočil na svojho demokratického predchodcu Joea Bidena, ktorý podľa neho vojne Ukrajiny s Ruskom nezabránil.

Šéf Bieleho domu nevylúčil možnosť cesty do Kyjeva, aby v ukrajinskom parlamente osobne loboval za revidovaný plán USA na ukončenie vojny. „Nie som si istý, či je to naozaj potrebné, ale ak to pomôže zachrániť 25 000 životov mesačne, alebo hocikoľko, určite by som bol ochotný to urobiť,“ dodal Trump.

Trump potvrdil, že po skončení rokovaní so Zelenským sa obaja spojili s predsedami vlád Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Nemecka, Fínska, Poľska a Nórska, ako aj so šéfkou Európskej komisie.

Obaja prezidenti uviedli, že rozhovory budú pokračovať. „Dohodli sme sa, že tímy sa stretnú v nasledujúcich týždňoch a prezident Trump súhlasil, že nás privíta v januári, pravdepodobne vo Washingtone,“ povedal Zelenskyj.

28. decembra 2025 o 12:00 Čas čítania 7:22 Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
25. decembra 2025 o 12:27 Čas čítania 1:28 Je známy prvý oficiálny účet za tunel Višňové. Cena presiahla astronomickú hranicu a stále nie je konečná Je známy prvý oficiálny účet za tunel Višňové. Cena presiahla astronomickú hranicu a stále nie je konečná
29. decembra 2025 o 6:30 Čas čítania 2:15 Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Trump
Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon
