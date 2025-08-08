Ceny pohonných látok budú budúci týždeň klesať v dôsledku nižších cien ropy.
Budúci týždeň sa očakáva mierne zníženie cien pohonných látok, čo súvisí s klesajúcimi cenami ropy. Benzín a nafta by mohli zlacnieť o jeden až dva centy za liter. Tento pokles by mohol byť pozitívnou správou pre dovolenkárov a dopravcov, najmä ak sa ceny udržia nižšie dlhšie.
Analytik Matej Bajzík z XTB uviedol, že potvrdili sa dodatočné clá na niektoré krajiny, a ak sa pridajú ďalšie clá na Čínu a bude pokračovať zvyšovanie produkcie OPEC, ceny ropy by mohli klesať. Od septembra sa začne rušiť časť dobrovoľných škrtov a OPEC plánuje zvýšiť ťažbu o 548-tisíc barelov denne, čím sa očakáva väčšia ponuka na trhu.
Vyššie zásoby ropy v USA a nejednoznačné ekonomické dáta z USA a Číny zvyšujú tlak na ceny. Prezident Donald Trump hrozí stopercentnými clami, hlavne voči Číne a krajinám dovážajúcim ropu z Iránu a Ruska. Čína, ktorá nakupuje až 90 % iránskej ropy so zľavou viac ako 10 %, je pripravená na konflikt.
