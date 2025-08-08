Nemeckom sa šíri nebezpečná baktéria Hib, ktorá už pripravila o život troch ľudí a prinútila úrady spustiť núdzové očkovanie najohrozenejších skupín.
- Nemecké úrady spustili núdzové očkovanie proti baktérii Haemophilus influenzae typu b (Hib), ktorá si už vyžiadala tri obete, upozorňuje portál Noviny.sk.
- Baktéria, ktorú spájajú najmä s ochoreniami detí, v súčasnosti zasahuje dospelých vo veku 26 až 58 rokov.
- Najviac prípadov zaznamenali v Hamburgu, kde ochorenie postihuje najmä ľudí bez domova, drogovo závislých a osoby trpiace podvýživou.
- Epidemiologička Susanne Glasmacherová z Inštitútu Roberta Kocha uviedla, že tieto faktory spolu s pridruženými chorobami prispievajú k ťažkému priebehu infekcie.
Širší kontext: Z trinástich potvrdených prípadov pochádza deväť z Hamburgu, dva z Meklenburska-Predného Pomoranska a po jednom z Dolného Saska a Berlína. Takmer všetci pacienti mali zápal pľúc, deväť osôb dostalo sepsu a lekári u jedného pacienta diagnostikovali meningitídu.
Baktéria sa šíri kvapôčkovou cestou. Prenášať ju môžu aj ľudia bez príznakov, ktorí majú baktériu v nosohltane. U osôb so zníženou imunitou môže infekcia viesť k zápalu pľúc, meningitíde alebo otrave krvi.
Očkovanie proti Hib bolo doteraz určené najmä pre deti do piatich rokov a vybrané rizikové skupiny. V Hamburgu už začali s očkovaním v útulkoch pre bezdomovcov, nemocniciach a zariadeniach pre drogovo závislých, aby zastavili ďalšie šírenie nákazy.
Prečítaj si aj tieto články: