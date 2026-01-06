Vďaka rýchlemu zásahu SBS a polície sa podarilo zabrániť zraneniam.
V bratislavskej nemocnici v Ružinove na urgentnom príjme sa v sobotu ráno stal vážny incident. Pacient sa podľa Univerzitnej nemocnice Bratislava správal agresívne voči lekárke a zdravotnej sestre a opakovane sa im vyhrážal zabitím, informovali tvnoviny.sk.
Muža priviezla záchranná služba. Konflikt sa začal pri odbere krvi a vystupňoval sa v momente, keď mu zdravotná sestra chcela vykonať test na COVID-19. Do ambulancie následne vstúpila jeho manželka a neskôr aj ďalší príbuzní, ktorí taktiež kričali a vyvolávali konflikt.
Zasiahla SBS aj policajti
Podľa nemocnice pacient lekárku zatlačil do kúta a zdravotnú sestru chytil za krk. Situáciu dostal pod kontrolu rýchly zásah SBS a policajtov, ktorí zabránili zraneniam zdravotníckeho personálu.
Muž už pozná svoj trest
Polícia muža zadržala a obvinila z nebezpečného vyhrážania. V zrýchlenom konaní ho súd odsúdil na trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na tri roky.