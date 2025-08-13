Spoločnosť Eau Chaude plánuje fotovoltickú elektráreň pri Veľkom Blhu s výkonom 44,2 MW.
- Pri Veľkom Blhu v okrese Rimavská Sobota by mohla vzniknúť nová fotovoltická elektráreň s výkonom 44,2 megawattu. Táto iniciatíva pochádza od spoločnosti Eau Chaude a jej projekt je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
- Celkové náklady na výstavbu spoločnosť odhaduje na viac ako 26 miliónov eur.
- Elektráreň chcú umiestniť na východ od obce Veľký Blh, pokrývajúc plochu viac ako 77 hektárov.
Citát: „Fotovoltická elektráreň je lokalizovaná na pôdach nízkej kvality, nevhodných na pestovanie plodín a krmovín,“ uvádza sa v zámere.
Širší kontext: Investor plánuje elektráreň s vyše 65-tisíc fotovoltickými panelmi, ktoré by každoročne vyprodukovali približne 55-tisíc megawatthodín elektrickej energie. Výstavba by mala začať v roku 2027 a elektráreň by mala byť spustená do prevádzky v roku 2028. Projekt nepočíta so vznikom nových pracovných miest, pretože prevádzka bude plne automatizovaná a zamestnanci budú potrební len na kontrolu a údržbu.
Tento projekt je jedným z viacerých, ktoré boli nedávno predložené na juhu stredného Slovenska. Spoločnosť Enery Slovakia v júli ohlásila plány na dve elektrárne pri Rimavskej Sobote a Tornali, ktoré by mali mať výkon 48 MW.
