Domov
TASR
dnes 13. augusta 2025 o 13:21
Čas čítania 0:44

Investor plánuje na Slovensku postaviť novú fotovoltickú elektráreň. Bude stáť 26 miliónov eur

Kategória:
Slovensko
Investor plánuje na Slovensku postaviť novú fotovoltickú elektráreň. Bude stáť 26 miliónov eur
Zdroj: TASR/Denisa Horváthová

Spoločnosť Eau Chaude plánuje fotovoltickú elektráreň pri Veľkom Blhu s výkonom 44,2 MW.

  • Pri Veľkom Blhu v okrese Rimavská Sobota by mohla vzniknúť nová fotovoltická elektráreň s výkonom 44,2 megawattu. Táto iniciatíva pochádza od spoločnosti Eau Chaude a jej projekt je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
  • Celkové náklady na výstavbu spoločnosť odhaduje na viac ako 26 miliónov eur.
  • Elektráreň chcú umiestniť na východ od obce Veľký Blh, pokrývajúc plochu viac ako 77 hektárov.

Citát: „Fotovoltická elektráreň je lokalizovaná na pôdach nízkej kvality, nevhodných na pestovanie plodín a krmovín,“ uvádza sa v zámere.

Širší kontext: Investor plánuje elektráreň s vyše 65-tisíc fotovoltickými panelmi, ktoré by každoročne vyprodukovali približne 55-tisíc megawatthodín elektrickej energie. Výstavba by mala začať v roku 2027 a elektráreň by mala byť spustená do prevádzky v roku 2028. Projekt nepočíta so vznikom nových pracovných miest, pretože prevádzka bude plne automatizovaná a zamestnanci budú potrební len na kontrolu a údržbu.

Tento projekt je jedným z viacerých, ktoré boli nedávno predložené na juhu stredného Slovenska. Spoločnosť Enery Slovakia v júli ohlásila plány na dve elektrárne pri Rimavskej Sobote a Tornali, ktoré by mali mať výkon 48 MW.

fotovoltika
Zdroj: TASR/Denisa Horváthová
