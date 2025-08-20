Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 20. augusta 2025 o 17:04
Čas čítania 1:12

Po celej Európe sa šíria choroby prenášané komármi. Zmena klímy prináša nové riziká

Po celej Európe sa šíria choroby prenášané komármi. Zmena klímy prináša nové riziká
Zdroj: Pexels

Pred uštipnutím komárom sa treba chrániť.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) tento rok na kontinente zaznamenalo rekordný počet epidémií chorôb prenášaných komármi, ako sú chikungunya či vírus západonílskej horúčky. Podľa ECDC k tomuto vzostupu prispieva zmena klímy, čím zároveň vzniká takzvaný nový normál.

Európa čelí dlhším a intenzívnejším obdobiam, keď dochádza k prenosu chorôb prostredníctvom komárov. ECDC objasnilo, že tento posun je spôsobený klimatickými a environmentálnymi faktormi, ako sú rastúce teploty, dlhšie letá, miernejšie zimy a zmeny v zrážkových vzoroch. „Ide o podmienky, ktoré vytvárajú priaznivé prostredie pre množenie komárov a šírenie vírusov,“ uviedlo ECDC vo vyhlásení.

„Európa vstupuje do novej fázy, keď sa dlhší, rozšírenejší a intenzívnejší prenos chorôb prenášaných komármi stáva novým normálom,“ konštatovala riaditeľka ECDC Pamela Rendiová-Wagnerová.

Nebezpečný komár sa nachádza vo viacerých krajinách

Komár tigrovaný (Aedes albopictus), ktorý môže prenášať vírus chikungunya, sa podľa ECDC už stabilne vyskytuje v 16 európskych krajinách a 369 regiónoch, pričom ešte pred desiatimi rokmi to bolo len 114 regiónov. Európa doteraz v roku 2025 zaznamenala 27 epidémií chikungunye – čo je nový rekord.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Prvýkrát bol prenos tejto nákazy hlásený aj vo francúzskom Alsasku, čo je podľa ECDC výnimočný výskyt v tejto zemepisnej šírke, poukazujúci na pokračujúce šírenie rizika smerom na sever. K 13. augustu nahlásilo osem európskych krajín spolu 335 prípadov nákazy vírusom západonílskej horúčky vzniknutých priamym prenosom v Európe a 19 úmrtí. Najviac postihnuté je Taliansko s 274 infikovanými.

Céline Gossnerová, vedúca oddelenia pre choroby prenášané potravinami, vodou, vektormi a zoonózami v ECDC, upozornila na pravdepodobný nárast takýchto ochorení v budúcnosti a zdôraznila dôležitosť prevencie, „a to prostredníctvom koordinovaných opatrení verejného zdravotníctva aj individuálnej ochrany“.

ECDC preto vyzvalo obyvateľov zasiahnutých oblastí, aby sa chránili pred uštipnutím komármi používaním repelentov, oblečením s dlhými rukávmi a dlhými nohavicami, ako aj inštalovaním sieťok na okná a používaním moskytiér.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: Wiki Commons/Centers for Disease Control and Prevention's / volně k užití
