V krajine oficiálne evidujú desiatky prípadov, v skutočnosti je ich však viac.
Dvaja dôchodcovia podľahli v Grécku západonílskemu vírusu, ochoreniu pochádzajúcemu z Afriky prenášanému komármi. Ide o prvé obete, ktoré si v Grécku tento vírus vyžiadal od začiatku roka, informuje agentúra DPA.
Obaja seniori mali viac ako 78 rokov a trpeli infekciou centrálneho nervového systému spôsobenou týmto vírusom, informoval vo štvrtok grécky zdravotný úrad. Do 20. augusta zároveň bolo v krajine potvrdených 47 prípadov nákazy západonílskym vírusom. Jedenásť nakazených skončilo v nemocnici, z toho dvaja na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Počet nenahlásených prípadov je však pravdepodobne oveľa vyšší, keďže mnoho infikovaných nemá nijaké alebo len mierne príznaky, ako bolesti hlavy či končatín. Závažný priebeh ochorenia s vysokou horúčkou majú obvykle skôr starší ľudia alebo osoby trpiace aj inými zdravotnými problémami.
Väčšina súčasných prípadov bola hlásená vo vidieckych oblastiach v okolí Atén a v strednej časti Grécka. Vírusové patogény prenášajú niektoré druhy komárov. Lekári preto odporúčajú ľuďom používať repelenty a ak je to možné, mať nad posteľou aj sieťky proti komárom.
Západonílsky vírus prvýkrát zaznamenali v Ugande v roku 1937. Prenášajú ho komáre, pričom väčšinou sa vyskytuje v teplejších mesiacoch, keď je tento hmyz aktívnejší. Z človeka na človeka sa prenáša len veľmi zriedkavo, napríklad transfúziou krvi či darovaním orgánov.